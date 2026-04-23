Nueva sobretasa de energía para salvar a Air-e alcanzará a hogares de altos ingresos en todo el país

La empresa Air-e, que presta servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena, es un paciente en cuidados intensivos, según el ministerio de Minas y Energía, el cual necesita aportes de todos los colombianos para levantarse de la cama.

Es por esto que ya está lista una resolución de la entidad que se establece como un plan de salvamento para la intervenida empresa en el que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de todo el país deberán pagar una sobretasa de $8 pesos por cada kilovatio consumido, esto para recaudar, antes de que finalice el año, unos $250 mil millones con lo que garantizarían la operación de la empresa y también la compra de energía, en un posible escenario de fenómeno de El Niño.

¿Cómo se traduce este incremento para un hogar? Por ejemplo el promedio de consumo nacional en estrato 4 es de 349 kilovatios por mes. Esto equivale a un incremento de $2.792 pesos. Pero en la región Caribe, donde las altas temperaturas obligan al uso de aire acondicionado durante el día y la noche y una mayor demanda el servicio de energía, una familia que en promedio paga $2 millones mensuales por el servicio de energía, la sobretasa implicaría un incremento de $20 mil pesos mensuales.

La medida fue recibida con descontento por parte de los usuarios del servicio de energía. "No es justo para nosotros. Ya pagamos mucho y lo que hacen es sumarnos más impuestos", manifestó un residente de estrato 5.



Los gremios de la región Caribe se suman a la voz de rechazo, al considerar que esto solo es una asfixia más para las finanzas de los comercios y negocios, para los que es difícil escaparse de los altos consumos de energía. Así lo señala Sandra López, directora del Comité Unido Intergremial del Atlántico.

"Esto genera una preocupación legítima desde la perspectiva de los comerciantes y empresarios, especialmente por el impacto directo en los costos operativos de las empresas", manifestó López.

Pero este anuncio también tiene voces a favor, como la de Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, quien consideró necesario el aporte de todo el país para poder tener un recaudo significativo, pues el Caribe no tendría cómo responder sola ante las elevadas deudas.

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"Los recursos que se necesitan son muy grandes, una sola región no lo puede asumir. Que se le cobre a todo un pais permite que no se cobre una tasa tan alta. Digamos que esto es una solución al final del día que toca revisar porque se requiere una solución estructural", indicó Alejandro Castañeda.

Desde el Minminas insisten que la situación requiere del aporte de todos los colombianos y no solo del Caribe, pues la prestación del servicio de energía en esta región no es solo un problema de los caribeños, sino nacional, entendiendo que si la costa norte se apaga, todo el país sufre las consecuencias.