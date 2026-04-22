MinMinas alista resolución con sobretasa en servicio de energía para salvar a Air-e

El Ministerio de Minas y Energía aseguró que como líder del sector tiene un paquete de medidas que lanzará próximamente para salvar a la empresa Air-e y responder antes la inminente llegada del Fenómeno del Niño.

Al ser consultado en detalle sobre ese plan de salvamento de la intervenida empresa, el viceministro de energía Víctor Paternina aseguró que Air-e requiere "caja y liquidez" y que para ello implementarán una sobretasa a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país, que permita recaudar unos 235.000 millones de pesos este mismo año.

"En ese sentido, vamos a sacar una resolución, que ya lo había anunciado el ministro en días pasados, la cual va a recaudar 8 pesos por cada kilovatio horas transportado, exclusivamente para la solución de Air-e", afirmó Paternina durante el Encuentro y Feria Renovables Latam, que se realiza en Barranquilla.

"Eso no va a cubrir todo ese pasivo de Air-e en la pretoma y postoma, pero sí va a ayudar en gran medida a atender las obligaciones de energía y más cuando se avecina el Niño", agregó.



El funcionario calificó a Air-e "como un paciente en cuidados intensivos", pues padece "un problema estructural, con rezago en inversiones, en materia de prestación y calidad del servicio y un problema gravísimo de pérdidas no técnicas y recaudo".

De esta manera, insistió en que la situación requiere del aporte de todos los colombianos y no solo del Caribe, pues la prestación del servicio de energía en esta región no es un solo problema de los caribeños, sino nacional, entendiendo que si la costa norte se apaga, todo el país sufre las consecuencias.