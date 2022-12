No salvaremos Friogan con recursos del Fondo Nacional del Ganado: MinAgricultura

El funcionario aseguró que no va a firmar ningún acuerdo en el que se ponga en riesgo al sector ganadero y a las familias que se benefician de los recursos que tiene el Fondo Nacional del Ganado.

"Mi obligación es garantizar los recursos del Fondo Nacional del Ganado que son los de todos los ganaderos y yo no voy a permitir mientras sea ministro yo que se gasten los recursos de los ganaderos en pagar una obligación que no es mi responsabilidad, estos recursos son para otros temas son para seguridad sanitaria del hato ganadero para vacunación y etcétera, los recursos de Friogán no eran para estar promocionando almacenes para vender carne", dijo Iragorri.

Explicó que luego de la suspensión del proceso de reorganización por parte de la Superintendencia de Sociedades, el cual se reanuda este 26 de mayo, la junta directiva de Friogán tiene plazo hasta el martes 31 de mayo para presentar un acuerdo que evite su liquidación.

"La deudas son $70 mil millones que debe Friogan, el doctor Lafaurie ha dicho que Friogan vale más de $270 mil millones, entonces ha debido venderla hace años pagar los 70 mil y un montar otras dos empresas como Friogan dijeron que los 70.000 se los habían gastado entre otras cosas en poner al día los frigoríficos en temas sanitarios, ya salió el informe del Invima y no llegan ni al 30 % de lo que necesitan", señaló el ministro.



El funcionario agregó que no se hará responsable de obligaciones incumplidas antes de su administración, pues según las advertencias de la Procuraduría y la Contraloría un acuerdo que implique usar los recursos de FNG, pues tendría consecuencias disciplinarias y penales.

"Yo sí le dejó la camilla de este enfermo terminal a quién la enfermó por la mala administración para qué si tiene la fórmula de resolver el tema pues que le proponga porque hasta ahora los acreedores no aceptan la propuesta que presentamos porque no nos creen, porque hicieron una fórmula privada con él hace 5 años y la incumplió, entonces no le creen a Friogán", agregó Iragorri.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Agricultura aseguró que no va firmar ningún acuerdo para salvar a Friogan a costa de los recursos de Fondo Nacional del Ganado.



-Avanza una nueva diligencia judicial por parte de la Fiscalía en las Empresas Municipales de Cali, por las denuncias de robos de vehículos en esa entidad y la muerte de cuatro funcionarios en los últimos años.



En medio de su visita al país, la representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, Federica Monguerini, pidió la libertad De los periodistas desaparecidos en el Catatumbo.

-Suspenden audiencia de acusación contra Silvia Gette por el supuesto desvío de más de mil millones de pesos de la Universidad Autónoma del Caribe.



-El periódico británico The Telegraph publicó un documento que demostraría que el candidato presidencial norteamericano Donald Trump incurrió en un fraude superior a los 80 millones de dólares al fisco de Estados Unidos.



-Se realizó el pesaje en París de la pelea donde la colombiana Enis Pacheco buscará el título silver del Concejo Mundial de Boxeo.