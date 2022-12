No sé si esto es un castigo: Mario Hernández sobre crisis en medio de pandemia

Aunque el Gobierno ha ido reabriendo los diferentes sectores comerciales para reactivar la economía en el país, las pérdidas de los empresarios son, en muchas ocasiones, incalculables.

El empresario colombiano Mario Hernández estuvo en Sala de Prensa BLU y se refirió a los problemas económicos que tendrá que enfrentar la compañía en adelante por cuenta del coronavirus en el país, que desde marzo provocó el cierre de los negocios comerciales, aunque muchos de ellos en la actualidad ya tengan permiso de apertura y venta.

"Mi gran preocupación es que el virus vino y lo más grave es que no sabemos cómo lo debemos atacar. Yo no sé qué está pasando, no sé si esto es un castigo”, manifestó.

Si bien muchas empresas ya cuentan con permisos para abrir en el territorio nacional, la realidad es que, al no poder regresar a la normalidad, con la salida de los colombianos en su totalidad, las pérdidas siguen siendo de grandes magnitudes.

"La situación la veo muy difícil. Encerrados no vamos a producir, las empresas se acaban, la economía se va al piso", dijo.

Planes del Gobierno como los días sin IVA lograron buenas sensaciones en los empresarios, sobre todo porque se recuperó buen parte de ventas que durante meses no se ha obtenido.

“Vamos a cambiar los hábitos de costumbre, el día sin IVA yo vendí el doble por internet. Yo le decía al presidente, no es reinventarse, es aguante. Debemos salir a trabajar y afrontar la situación”, aseguró.

Escuche aquí la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: