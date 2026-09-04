Nos ganamos la lotería: así encontró Colombia uno de los metales más caros del mundo

Pocas veces alguien se gana la lotería, y a Colombia acaba de pasarle. La minera Collective Mining llegó buscando oro y en el camino acaba de encontrarse con el tungsteno: uno de los metales más raros y más caros del mundo. Una libra de tungsteno puede llegar a costar más de 60 dólares.

El tungsteno es el material del que están hechas las brocas que usted usa para colgar un cuadro en la pared. Sin ese material, la broca se calentaría tanto que se doblaría antes de poder taladrar. Esa resistencia a las altas temperaturas es el atractivo del tungsteno Colombia y lo ha llevado a ser usado en la fabricación de chips, en la industria aeroespacial, en aplicaciones militares y en múltiples procesos industriales.

Hoy China domina el mercado mundial del tungsteno y su suministro es un asunto serio, tanto que hasta la familia Trump está involucrada en un proyecto para explotarlo en Kazajistán. Y en Colombia nadie lo estaba buscando.

Tungsteno.

"Collective Mining, mientras estuvo buscando metales en Caldas, tuvo la fortuna de encontrarse con el mineral del tungsteno. Nosotros tenemos que entender que Colombia tiene un potencial increíble; así como Collective Mining lo encontró, nosotros tenemos que llamar la atención sobre el potencial que tiene este país para tener más minerales en el subsuelo", aseguró el presidente de la compañía, Omar Ossma.



"Es de la importancia estratégica que tiene hoy para todos los países en materia de tecnología. Los chips, la aeronáutica, la aeroespacial, todo eso es lo que se está poniendo en boga hoy. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, superprocesadores, energías. Todos estos minerales son críticos para ese desarrollo. Que Colombia lo tenga lo pone en el frente geopolítico del planeta y lo vuelve un país interesante que puede atraer más inversión", agregó.

Este proyecto de inversión en minería en Colombia no solo tiene tungsteno, sino también oro, plata, cobre y otros metales. Solo la construcción de la mina cuesta unos mil millones de dólares y puede generar más de 4 mil empleos. Cuando este proyecto esté en etapa de producción, podría estar generando unas 400.000 onzas de oro.

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Hoy Collective Mining está evaluando si el desarrollo es o no económicamente viable, y todo apunta a que así lo será. Sin embargo, el país se vería obligado a exportar el tungsteno en bruto, sin procesar, porque no tiene plantas de beneficio químico para poder venderlo listo para usar y así aprovechar todo su valor. El Gobierno lo sabe.

"Requerimos inversiones de 1,4 billones de dólares para construirlas. Podríamos buscar esa infraestructura al estar ubicados en una posición geopolítica envidiable: con 2 océanos y con la conectividad hacia Europa, Norteamérica e inclusive el mismo Asia. Entonces, bajo este punto, lo que necesitamos es que los inversores entiendan que hoy Colombia es un país con minerales, pero Colombia se va a convertir en un país minero", dijo el viceministro de Minas, Luis Francisco Madriñán, durante el Congreso Colombiano de Minería.

Hoy el sector minero está esperanzado en que el gobierno de Abelardo De La Espriella cambie el ambiente para la inversión en el sector y permita destrabar distintos proyectos de inversión. Para hacerlo está derogando medidas tomadas durante el gobierno anterior y ha prometido a la minería legal un lugar protagónico en el plan económico del gobierno, que hoy busca que el crecimiento venga de la empresa privada y no del gasto público.