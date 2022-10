¡Ojo! Precio de la cerveza en tiendas no subirá tras cobro del IVA plurifásico

El precio al público de la cerveza que se vende en las tiendas no subirá con la entrada en vigencia, desde este viernes, del cobro del IVA plurifásico a este producto contemplado en la Ley de Financiamiento. Así lo afirmó Orlando Jiménez, vicepresidente de la Unión Nacional de Comerciantes.



Hasta el pasado jueves a estos productos se les aplicaba un IVA monofásico del 19 %, el cual facilitaba y aseguraba el recaudo del impuesto en su integridad al asumirlo directamente los productores o los importadores.



Lea también: ¡Aliste el bolsillo! Esta semana empieza a regir IVA para cervezas y gaseosas



Con la modificación, el tributo es ahora responsabilidad de toda la cadena, es decir desde la producción, pasando por la distribución y la venta.



Sin embargo, el dirigente gremial aseguró que los tenderos pertenecen al régimen simplificado y no están obligados a facturar IVA, ni a tener contador, ni a recaudar IVA, por lo tanto no tendrán que cumplir con esa obligación.



No obstante, los precios podrían aumentar en billares, estaderos o tabernas, pues son establecimientos que deben facturar el IVA plurifásico o el impuesto al consumo.



Actualmente, en una tienda la cerveza puede costar aproximadamente $2.000 y en un establecimiento más grande desde $4.000.



¿Qué dice Bavaria?



Una de las cerveceras más grandes del país aseguró que ajustará sus precios internos para evitar que el precio de la cerveza que pagan los consumidores suba con la implementación del IVA plurifásico.



Algunos analistas tributarios aseguraron que la cerveza podría subir hasta 15% dependiendo del número de intermediarios en la cadena.