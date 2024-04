Ministro de Defensa: "Un helicóptero no despega sin mantenimiento"

Durante un debate de control político sobre el debilitamiento de la fuerza pública, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que aún no se saben las causas del accidente del helicóptero donde murieron nueve militares en el sur de Bolívar, pero enfatiza que no fue por falta de mantenimiento.

Además, dice que los antecedentes de otros accidentes ocurridos en el pasado no tienen relación con esto.

El funcionario niega también que haya un debilitamiento de la Fuerza Aérea y que lo ocurrido obedece a causas meteorológicas.

“Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento. Es la simple supervivencia, inclusive, del propio piloto, que no va a arriesgar su vida ni la de más personas que ocupan el aparato si no está en condiciones para volar”, aseguró.



A su vez, añadió que “particularmente, a este helicóptero MI-17 se le hizo una inspección de 200 horas del 6 de febrero al 9 de marzo. El 10 de abril se hizo la inspección con 50 horas que hay siempre, la revisión luego de ser utilizado. Tenía certificado de aeronavegabilidad vigente hasta el 18 de enero de 2025, la proyección estimada para ingreso a un estado de reservación como se hace con los MI-17 mientras se soluciona el tema del mantenimiento para aquellos que están en tierra, hay un proceso de preservación, precisamente, para evitar el deterioro de estos MI-17″, recalcó Velásquez.

Publicidad

Por otro lado, el funcionario también habló de las medidas que se buscan para fortalecer esta institución, anunció que hay dos proyectos que se están adelantado para aumentar la planta de la fuerza pública, la cifra sería de un 18,5 % más en soldados e infantería de marina.