Blu Radio conoció una grabación de tres horas en la que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoce caos en el nuevo sistema de salud de maestros, apenas seis después de implementado.

Se trata de una grabación de una reunión, en la que estuvieron, el pasado 7 de mayo en uno de los comités, Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y otros altos cargos.

Prácticamente lo que dice el ministro es que reconoce el caos que hay en todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo de salud de los profesores y menciona que hay que dispensar los medicamentos sí o sí. La discusión con Marín, es que la orden del ministro fue dispensar en todo lado, en las IPS e, incluso, almacenes de cadena para solucionar rápido el problema.

Marín le contesta diciendo que la orden que le dio el presidente Gustavo Petro fue que no podía hacer eso con IPS por lo menos en los próximos seis meses.

A esto, el ministro Jaramillo le responde que no importa y que después le hacen caso al presidente, que después le solucionan, y le dice además que lo haga con drogas La Rebaja.

Marín responde que no se puede con La Rebaja porque primero tienen que solucionar un problema relacionado con miembros de la junta directiva e incluso mencionan al Cartel de Cali.

En otro audio, el ministro Jaramillo menciona que hay que autorizar todas las operaciones para solucionar los problemas argumentando que hay plata para hacerlo. Puntualmente menciona: “Tenemos problemas con medicamentos, solucionemos, fácil. Dispensen con todos los dispensadores, hablen con Giovanny para que comience a repartir la droga, los medicamentos. A Giovanny se refieren a uno de los abogados de Fecode.

En la grabación, también hablan del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien el ministro de Salud le hace el siguiente llamado, a propósito de que, según Jaramillo, fue el presidente el que lo metió en eso, que no le tocaba, pero que tiene que solucionar.

Un elemento importante se relaciona con el cara a cara que tuvo el ministro con el presidente de la Fiduprevisora en el Congreso de la República, el pasado, lunes. En esa reunión del 7 de mayo, el ministro le dijo a Marín lo siguiente: “Ni le voy a echar la culpa ni usted me la va a echar. Pero doctor Mauricio, usted arrancó por ahí, yo vengo abierto y toda la cosa, pero no que entonces que es que desafortunadamente la culpa es un tarifario del ministerio que no nos lo aceptan. A mí no me gusta que queden los cabos sueltos”.

