Minsalud: "El nuevo modelo de salud para docentes no es el que preparamos durante meses"

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante su intervención ante la comisión sexta del Senado para rendir cuentas sobre los cambios en el Fomag, reconoció que varios de los ajustes implementados en el sistema de salud de los docentes no correspondían con los previstos en el plan rediseñado durante meses y admitió que el modelo, implementado desde el 1 de abril, presenta múltiples fallas que han afectado a miles de docentes en todo el país.

Durante el debate, Jaramillo reconoció que varios de los ajustes implementados no se alineaban con el plan originalmente rediseñado durante meses. "No obstante, quiero aclarar que no hubo improvisación. Internamente, había agentes que buscaban dinamitar este modelo y lo habían logrado", afirmó el ministro.

El ministro hizo un llamado al presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, responsabilizándolo por los problemas en la implementación. "Es fundamental que la Fiduprevisora asuma su responsabilidad y trabaje de manera más eficiente para solucionar estas fallas," dijo Jaramillo.

En la intervención del superintendente Luis Carlos Leal, dijo que el comportamiento de los reclamos de salud por parte del magisterio ha incrementado significativamente. Durante lo que va del año 2024, se han registrado más de 14.000 reclamos, siendo el departamento de Antioquia el más afectado, seguido de Bogotá y Santander.

Entre las principales críticas se encuentran las demoras en la asignación de citas médicas, la falta de medicamentos esenciales y las deficiencias en la infraestructura hospitalaria. Los docentes han expresado su frustración y preocupación por la calidad del servicio de salud que están recibiendo.

Ante eso, la senadora del Pacto Histórico Sandra Jaimes, también dio su punto de vista durante la sesión: "Es vergonzoso que, después de 30 años llevando el control y el seguimiento del sistema de salud, ahora nos digan que no están las historias clínicas. Es muy vergonzoso. Cada rato siguen llegando quejas y quejas, necesitamos claridad. Tuvieron seis meses para planear el nuevo modelo de salud".

La controversia sobre el nuevo modelo de salud del Fomag sigue creciendo. Mientras tanto, los docentes esperan soluciones rápidas y efectivas que garanticen un servicio de salud de calidad. El Congreso continuará monitoreando la situación y buscando formas de mejorar el modelo para asegurar que los problemas actuales sean resueltos de manera eficiente.