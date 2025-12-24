Walt Disney World confirma 19 novedades para 2026: nuevas atracciones, eventos y beneficios

El complejo Walt Disney World Resort, en Florida, anticipó parte de la programación que marcará su operación durante 2026. La agenda incluye reaperturas de atracciones, nuevas experiencias, festivales temáticos y eventos nocturnos que se desplegarán a lo largo del año en sus parques, hoteles y zonas de entretenimiento.

Según lo informado por el resort, las novedades estarán distribuidas por temporadas y se complementarán con beneficios específicos para quienes se alojen en los hoteles Disney Resort, que superan las 25 propiedades dentro del complejo.

Entre esos beneficios, Walt Disney World confirmó que durante 2026 los niños entre 3 y 9 años podrán acceder a un plan de comidas gratuito, siempre que los demás integrantes del grupo adquieran un plan de comidas dentro del paquete de alojamiento, incentivo que podrá combinarse con algunas promociones adicionales que se anunciarán más adelante.



Primeros meses del año: EPCOT y eventos nocturnos

El calendario comenzará con una fuerte presencia de EPCOT. Entre el 16 de enero y el 23 de febrero se realizará el EPCOT International Festival of the Arts, que reunirá exhibiciones artísticas, propuestas gastronómicas y conciertos del formato Disney on Broadway.

En febrero, la atracción Frozen Ever After incorporará Audio-Animatronics renovados de Anna, Elsa y Kristoff, con una apariencia más cercana a las películas. De acuerdo con el complejo, estas mejoras se inspiran en avances tecnológicos implementados previamente en World of Frozen, en Hong Kong Disneyland.



Durante este periodo también regresará Disney After Hours, el evento nocturno con entrada independiente que se llevará a cabo en fechas seleccionadas en Magic Kingdom, EPCOT y Disney’s Hollywood Studios.

Primavera: festivales y reaperturas en Magic Kingdom

Entre el 4 de marzo y el 1 de junio, EPCOT será sede del International Flower & Garden Festival, con jardines temáticos, topiarios, cocinas al aire libre y conciertos de la serie Garden Rocks.

En Magic Kingdom, dos atracciones retomarán operación tras procesos de renovación. Big Thunder Mountain Railroad reabrirá luego de trabajos de actualización, mientras que Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin volverá con vehículos modernizados, nuevos blásters y objetivos interactivos.



Verano: nuevas experiencias y personajes

Durante el verano se activará el programa Cool KIDS’ SUMMER, con actividades temporales, juegos interactivos y experiencias de baile en los cuatro parques.

Además, los huéspedes de hoteles Disney volverán a contar con entrada gratuita a un parque acuático el día de su llegada, beneficio disponible por tiempo limitado.

En esta temporada regresará Disney H2O Glow After Hours en Typhoon Lagoon y se realizará Banana Ball en el ESPN Wide World of Sports los días 29 y 30 de mayo de 2026.

Disney’s Animal Kingdom incorporará a Bluey y Bingo en una nueva experiencia interactiva en Conservation Station, enfocada en especies nativas de Australia. Ese parque también estrenará Zootopia: Better Zoogether!.

En Disney’s Hollywood Studios se lanzará Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets, mientras que Millennium Falcon: Smugglers Run sumará una nueva misión inspirada en The Mandalorian y Grogu a partir del 22 de mayo.

EPCOT, por su parte, recibirá Soarin’ Across America, una versión renovada ligada a la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos.



Otoño

En otoño volverán el EPCOT International Food & Wine Festival y Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. Para fin de año están previstos Disney Jollywood Nights, Mickey’s Very Merry Christmas Party y el International Festival of the Holidays en EPCOT.