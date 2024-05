Fecode: “Problemas de nuevo sistema de salud no los generamos nosotros”

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Victoria Avendaño, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), respondió a las preguntas sobre la gestión y las implicaciones del nuevo sistema de salud para los maestros, un tema que ha generado controversia y malestar en el gremio docente.

La dirigente sindical dijo que Fecode no es responsable de los problemas que tiene hoy el nuevo sistema y culpó al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Aquí la responsabilidad no es de Fecode", declaró Avendaño, aclarando que las decisiones clave no fueron tomadas por el sindicato, sino por entidades gubernamentales que poseen la mayoría en el consejo directivo encargado de las políticas de salud del magisterio. Esta distinción es crucial para entender el actual descontento que permea entre los educadores, quienes han visto cómo el cambio de modelo prometido no ha cumplido con las expectativas.

“Aquí la responsabilidad no es de Fecode porque Fecode no fue quien tomó la decisión inicialmente de cambiar el modelo. No fue quien tomó la decisión de suspender el proceso de licitación pública. No fue quien tomó la decisión de cambiar el modelo de contratación, el manual de contratación”, dijo Avendaño.

Publicidad

Avendaño fue enfática en diferenciar las acciones y decisiones internas de Fecode de las ejecuciones del Gobierno en materia de salud. A pesar de participar en las discusiones, Fecode tuvo una representación minoritaria en las decisiones finales, según expresó en Mañanas Blu.

“Independientemente de que los dos representantes de Fecode en el Consejo Directivo del Fondo voten sí o no, el Gobierno toma sus decisiones porque tiene la votación mayoritaria para hacerlo", explicó.

Publicidad

Avendaño, quien se mostró crítica frente a las decisiones adoptadas, recalcó la importancia de la diversidad de opiniones dentro del sindicato: "Hay discusiones y hay quienes están de acuerdo y estuvieron de acuerdo con aprobar y quienes no".

La situación actual del sistema de salud es crítica, según lo expuesto por Avendaño. Los problemas no solo radican en la implementación, sino también en la infraestructura contratada para prestar los servicios.

"No hay contrataciones con las IPS para que atiendan, no hay solución para los compañeros que tienen enfermedades catastróficas", denunció.