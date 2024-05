Mujer liberada tras un operativo de la Sijin en Barranquilla lleva 10 días desaparecida

La madre de Isamar Algarín Torres, la joven de 28 años que desapareció desde el pasado 11 de mayo luego de ser liberada por agentes de la Sijin que la tuvieron retenida durante dos horas en Barranquilla, denunció su caso como desaparición forzada ante la Fiscalía, por lo que autoridades priorizaron su búsqueda.

Gloria Torres, quien desde el día en que su hija no regresó a casa no ha parado buscarla, clama ayuda no solo de las autoridades, sino también de cualquier ciudadano que tenga información y permita conocer de su paradero, pues en casa, no solo ella la espera, también lo hacen sus tres hijas de 4, 6 y 11 años, quienes no paran de preguntar por Isamar.

“Ella tiene sus tres hijas que la necesitan en casa y como madre también me siento muy desesperada. Yo instauré una denuncia ante la Fiscalía por desaparición forzada en la Uri y seguimos esperando con el favor de Dios y las autoridades que también me están colaborando, que este caso se agilice y puedan dar con el paradero de mi hija. Que ella regrese a la casa”, dijo Gloria Torres.

El caso de la joven Isamar preocupa porque el día de su desaparición estaba junto a uno de los siete hombres a los que agentes de la Sijín sorprendieron en un apartahotel del norte de Barranquilla con un fusil, tres pistolas y abundante munición.

La joven había salido de su casa luego de que uno de los detenidos la fuera a buscar con la excusa de que lo acompañara a comprar un detalle para el día de la madre.

Isamar terminó capturada y llevada a un parqueadero de la Sijín en el barrio Los Alpes, allí figura su firma e incluso, existe una foto de ella dentro del lugar. Aun así, la información que se conoció es que del lugar salió pasadas las 9:00 de la noche cuando le dieron libertad al determinar que ella no tenía nada que ver con los planes criminales de los hombres armados.

Desde entonces su paradero es incierto, pues su teléfono permanece apagado y ella nunca se comunicó con su familia.