Páginas web, inversionistas cripto, turistas extranjeros y magistrados pagarían más impuestos

El listado de sectores que tendrán que pagar más impuestos según la Ley de Ajuste Fiscal propuesta por el Gobierno colombiano incluye también sectores como el desarrollo de páginas web, la inversión en criptoactivos, funcionarios públicos, entre otros.

El Gobierno calcula que el 10% de las familias con mayores ingresos asumirían un aporte neto promedio de cerca de 500.000 pesos al mes mientras que los de menores ingresos recibirán en promedio unos 65.000 pesos.

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Sigue creciendo la lista de lo que paga IVA DEL 19%

Los servicios de hosting, páginas web y nube quedarían grabados con IVA general del 19%. También desaparece el beneficio de devolución de IVA que ofrecía el país a los turistas extranjeros

Otros productos que pagarán IVA afectan indirectamente a los productores de alimentos ya que la mayoría de abonos, fertilizantes e insumos agrícolas quedarían grabados a la tarifa general de IVA.



IVA Foto: Blu Radio

Estos productos se suman a una lista en la que ya están productos y servicios como tomate, cebolla, lechuga, repollo, café, sal y miel, como a apuestas en línea, compras de bajo valor por plataformas electrónicas, servicios de vigilancia, autos eléctricos o híbridos, bicis eléctricas, computadores y celulares de bajo costo entre otros.

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La devolución del IVA está atada a la factura electrónica

Solamente las personas en pobreza extrema van a recibir una devolución automática de IVA. Quienes están en la clasificación de pobres o vulnerables tendrán una devolución personalizada que dependerá de cuánto paguen en IVA en sus compras con factura digital.

Quienes no compren usando la factura digital podrían perder parte del beneficio ya que es la Dian la que hace el cálculo de la devolución.

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¿Invierte en cripto? Así serán sus impuestos

Se aplicará una tarifa única del catorce por ciento (14%) a través de retenciones en la fuente practicadas por los proveedores de servicios de activos digitales en el momento en que usted vende sus inversiones y obtiene las ganancias de la operación.

Maestros, empleados de Ecopetrol, policías y militares pagarán más en salud

Los afiliados a regímenes especiales de salud como los maestros del magisterio, los empleados de Ecopetrol y los miembros de la fuerza pública que ganen más de 3.5 millones de pesos tendrán que aportar 1.5% más de su salario para la financiación del régimen de salud desde el año 2028. El aumento será del 2.5% del salario para quienes tienen mayores ingresos.

Los magistrados pagarán más impuestos

Magistrados, jueces, rectores y profesores de universidades públicas tendrán que pagar mas impuesto a la renta. Hoy pueden tener como renta exenta hasta la mitad de su salario por gastos de representación, pero ese beneficio desaparece.

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Las ganancias de su CDT pagarán impuestos

Quiénes inviertan en CDT o bonos tendrán que pagar impuestos por la totalidad de los intereses que les paguen pues ya no existirá el 'componente inflacionario'.