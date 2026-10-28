Ley de Ajuste Fiscal revisará pago de impuesto de plataformas como Shein y Temu, anunció Mincomercio

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció desde Cartagena que en la Ley de Ajuste Fiscal se revisará el tema del pago de impuestos de plataformas como Amazon, Shein y Temu, que operan en nuestro país.

El anuncio fue hecho por el ministro Gómez Amín tras ser consultado por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sobre la posibilidad de que el Gobierno derogue el impuesto del 40 % a las importaciones de confecciones y ropa.

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En su turno al micrófono, el ministro invitó a Cabal a una mesa de diálogo para analizar este tema, al tiempo que reveló que el Gobierno ya revisa el pago de impuestos para las plataformas de comercio electrónico.

“Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente. Cuente con eso. Y añado algo: en la Ley de Ajuste Fiscal tenemos que revisar muy bien el tema de las plataformas, de Amazon, de Shein, de Temu. Tenemos que nivelar la cancha. No es posible que ustedes paguen impuestos, que ustedes estén pagando arriendo, que ustedes estén pagando absolutamente todo lo que tienen que pagar y ellos no. O nivelamos la cancha o nivelamos la cancha, y eso tiene que darse en la Ley de Ajuste Fiscal”, aseguró.



Por su parte, el presidente de Fenalco indicó que la competencia debe darse en igualdad de condiciones.

“Es indispensable que la competencia se desarrolle bajo condiciones equitativas y que los negocios nacionales no enfrenten desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico”, afirmó.

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Durante su intervención, el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo también señaló que el martes 27 de octubre se aprobaron los primeros 37 artículos de la Ley de Antitrámites, Permisiología y Competitividad en las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

“Auguro, vicepresidente, por lo que vi ayer, que tendremos Ley de Permisiología de Antitrámites antes de que finalice el 2026, y eso es una muy buena noticia para el país. Incluso, ayer la gente del Pacto Histórico, queriendo votar la Ley de Antitrámites, ¡increíble! Una ley que genera consensos porque, al final, no es una ley de un partido político o de un Gobierno; es una ley que simplifica la vida del comerciante, del inversionista pequeño, del inversionista grande y que genera desarrollo en Colombia”, agregó.