En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ley de Ajuste Fiscal revisará pago de impuesto de plataformas como Shein y Temu, anunció Mincomercio

Ley de Ajuste Fiscal revisará pago de impuesto de plataformas como Shein y Temu, anunció Mincomercio

El ministro Goméz Amín señaló que no es posible que el comercio nacional cargue con todos los impuestos y dichas plataformas no.

Senador liberal Mauricio Gómez Amín, nuevo precandidato presidencial
Mauricio Gómez Amín.
Foto: Senado de la República
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció desde Cartagena que en la Ley de Ajuste Fiscal se revisará el tema del pago de impuestos de plataformas como Amazon, Shein y Temu, que operan en nuestro país.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El anuncio fue hecho por el ministro Gómez Amín tras ser consultado por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sobre la posibilidad de que el Gobierno derogue el impuesto del 40 % a las importaciones de confecciones y ropa.

Últimas noticias

Aranceles de Estados Unidos a Colombia
Economía

”Estamos seguros que de aquí al 31 de diciembre, los aranceles bajarán al 0%”: Mincomercio

Sorteo de la Lotería del Valle.jpg
Juegos de azar

Lotería del Valle: resultados último sorteo miércoles 28 de octubre de 2026

Publicidad

En su turno al micrófono, el ministro invitó a Cabal a una mesa de diálogo para analizar este tema, al tiempo que reveló que el Gobierno ya revisa el pago de impuestos para las plataformas de comercio electrónico.

“Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente. Cuente con eso. Y añado algo: en la Ley de Ajuste Fiscal tenemos que revisar muy bien el tema de las plataformas, de Amazon, de Shein, de Temu. Tenemos que nivelar la cancha. No es posible que ustedes paguen impuestos, que ustedes estén pagando arriendo, que ustedes estén pagando absolutamente todo lo que tienen que pagar y ellos no. O nivelamos la cancha o nivelamos la cancha, y eso tiene que darse en la Ley de Ajuste Fiscal”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Fenalco indicó que la competencia debe darse en igualdad de condiciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Es indispensable que la competencia se desarrolle bajo condiciones equitativas y que los negocios nacionales no enfrenten desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico”, afirmó.

Publicidad

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo también señaló que el martes 27 de octubre se aprobaron los primeros 37 artículos de la Ley de Antitrámites, Permisiología y Competitividad en las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

“Auguro, vicepresidente, por lo que vi ayer, que tendremos Ley de Permisiología de Antitrámites antes de que finalice el 2026, y eso es una muy buena noticia para el país. Incluso, ayer la gente del Pacto Histórico, queriendo votar la Ley de Antitrámites, ¡increíble! Una ley que genera consensos porque, al final, no es una ley de un partido político o de un Gobierno; es una ley que simplifica la vida del comerciante, del inversionista pequeño, del inversionista grande y que genera desarrollo en Colombia”, agregó.

Relacionados

Noticias de hoy

Ministerio de Comercio

Temu

Internet

Publicidad

Publicidad

Publicidad