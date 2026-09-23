Pensemos qué podemos hacer sin plata: la petición de minvivienda a empresarios

"No podemos depender de la plata para crear soluciones. Creemos las soluciones que la plata aparece", ese es el mensaje central que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, les entregó a los empresarios del sector de servicios públicos.

Ni siquiera la necesidad de reconstruir al país tras el terremoto del 10 de agosto, que golpeó a la mitad de los municipios del país y dejó a más de 486.000 personas afectadas, se salva de la crisis fiscal por la que está atravesando el gobierno colombiano. El costo de la reconstrucción aún no ha sido estimado por completo y se estima que solo las pérdidas materiales superan ya los 30 billones de pesos.

Beltrán explicó a los empresarios que la crisis fiscal obligará a buscar soluciones a los distintos desafíos de la reconstrucción tras el terremoto sin que exista plata pública de por medio. Entre las alternativas en la mesa están las Asociaciones Público Privadas (que son esquemas de concesión) o la ejecución de obras por impuestos, entre otros.

"Estamos dispuestos a escucharlos, a sentarnos con ustedes, a hacer mesas de trabajo. Pero la primera premisa de esa reunión es: no hay plata. ¿Qué podemos hacer sin plata?", dijo el funcionario.



¿En qué va la reconstrucción de Colombia tras el terremoto?

Según el Gobierno nacional, ya se ejecutó en un 70 % la primera fase del Fondo Milagro de Reconstrucción, que involucró la recolección de cientos de toneladas de escombros y el restablecimiento de servicios públicos.



Alcaldía de Cali.

La segunda fase, donde se entregan las primeras viviendas reconstruidas, aún está en fase de diseño. El objetivo es entregar en 9 meses al menos unas 7.000 viviendas reconstruidas aprovechando soluciones industriales, entre otras alternativas. La fase final del Fondo Milagro de Reconstrucción podría tardar entre 2 y 4 años.

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El Gobierno nacional ya dio por terminada la declaratoria del estado constitucional de emergencia y expidió los decretos para poner en marcha el Fondo Milagro de Reconstrucción, el patrimonio autónomo con el que pretende canalizar recursos públicos y privados. El paquete de medidas de emergencia incluyó además la creación de un régimen especial de inversiones privadas en las regiones afectadas por el terremoto y la habilitación del mecanismo de obras por impuestos para la reconstrucción.

El gobierno prepara una ley de recorte al presupuesto con el que pretende recortar unos 40 billones en gastos para el año 2027.