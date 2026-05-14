Petro anuncia nuevos decretos y advierte acciones penales tras freno judicial al traslado pensional

El presidente Gustavo Petro anunció nuevas medidas regulatorias y posibles acciones penales contra los fondos privados de pensiones, luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el traslado de cerca de $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.

Durante el más reciente Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que el Gobierno expedirá nuevos decretos y resoluciones para proteger los recursos pensionales y defender lo que calificó como el ahorro público administrado por entidades privadas.

“Voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público”, afirmó el jefe de Estado durante la reunión ministerial.



Petro cuestiona decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0415 de 2026, norma que ordenaba el traslado de recursos desde las AFP hacia Colpensiones para afiliados que cambiaron de régimen tras la reforma pensional. El alto tribunal argumentó que el Gobierno habría excedido sus competencias al definir el destino de esos recursos sin autorización expresa del Congreso.

Frente a esa decisión, el presidente Petro sostuvo que el tribunal “prejuzgó” el decreto antes de estudiarlo a fondo y aseguró que hubo actuaciones por fuera de la ley. Las declaraciones del mandatario generaron reacciones dentro de la rama judicial. Según se conoció, distintos tribunales acusaron al presidente de descontextualizar las decisiones judiciales y de deteriorar la confianza institucional mediante sus pronunciamientos públicos.



Además, las altas cortes advirtieron que ese tipo de mensajes pueden derivar en señalamientos y hostigamientos contra jueces y magistrados que actúan conforme a la ley.



Gobierno anuncia acciones administrativas y penales

El presidente también lanzó fuertes advertencias contra los fondos privados de pensiones. Petro aseguró que las AFP incumplieron el traslado de recursos correspondientes a pensionados que cambiaron de régimen y afirmó que el Ejecutivo actuará si no se realizan los giros.

“Si los fondos privados no devuelven los ahorros conforme a las sentencias de la Corte Suprema, se iniciarán acciones administrativas y penales”, indicó el mandatario.

El jefe de Estado también le pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia actuar contra funcionarios de las tres ramas del poder público que, según dijo, hayan violado el artículo 76 de la reforma pensional. Petro sostuvo que ese artículo sigue vigente y ordenó a la Superintendencia Financiera adoptar medidas inmediatas frente al caso.

Publicidad

En ese contexto, la SuperFinanciera abrió investigaciones contra varios fondos privados por el presunto incumplimiento en el traslado de $8,7 billones correspondientes a 32.803 afiliados que debían pasar a Colpensiones.

Las fechas y montos del traslado suspendido

El Decreto 0415 de 2026 establecía que las AFP debían trasladar aproximadamente $25 billones correspondientes a unos 120.000 afiliados que cambiaron de régimen con la reforma pensional.

Según la reglamentación suspendida, las personas que aún no tenían consolidada su pensión debían recibir el traslado del 50 % de los recursos antes del 10 de mayo de 2026 y el restante 50 % antes del 20 de mayo.

Publicidad

Para quienes ya tenían consolidado el derecho pensional, el plazo máximo para transferir la totalidad de los recursos vencía el pasado 5 de mayo. Petro aseguró que los fondos privados ya habían anunciado transferencias por cerca de $5 billones, pero sostuvo que esos recursos finalmente no fueron consignados debido a la medida cautelar del Consejo de Estado.



Petro advierte que los fondos privados “van a quebrar”

Durante el mismo Consejo de Ministros, el presidente lanzó nuevas críticas contra el sistema privado de pensiones y afirmó que las AFP enfrentan una crisis financiera.

Según Petro, cálculos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla indican que los egresos de recursos de los fondos privados ya superan los ingresos desde la aprobación de la reforma pensional. El mandatario aseguró además que las utilidades de las administradoras privadas han disminuido y afirmó que estas entidades buscan “sobrevivir” frente al impacto que tendría la reforma sobre el modelo actual.

Incluso, el presidente advirtió que si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional aprobada por el Congreso, los fondos privados “quiebran de una vez”. Finalmente, el mandatario comparó la situación de las AFP con la crisis financiera que atraviesan las EPS y aseguró que el Gobierno prepara nuevos controles y medidas sustentadas en el mismo artículo constitucional que, según él, continúa vigente.