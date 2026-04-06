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Blu Radio  / Economía  / Ponencia en la Corte pide tumbar la suspendida emergencia económica del Gobierno Petro

Ponencia en la Corte pide tumbar la suspendida emergencia económica del Gobierno Petro

Este jueves se reunirá la Sala Plena de la Corte Constitucional para debatir la ponencia de Carlos Camargo, que según fuentes al interior del alto tribunal, pide declarar inexequible la suspendida emergencia económica.

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