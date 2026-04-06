Ponencia en la Corte pide tumbar la suspendida emergencia económica del Gobierno Petro

Uno de los asuntos que deberá zanjar esta semana la Corte Constitucional es definir el futuro de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue decretada en diciembre del año pasado tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

Ese decreto fue suspendido por orden del alto tribunal y sus decretos derivados también, en una decisión casi inédita, al ser la primera vez que la Corte utilizó esta figura frente a un estado de excepción. A partir de allí, los decretos que se desprendían del que convocó a la emergencia también fueron suspendidos, como el que cobraba nuevos impuestos a las generadoras de energía y el más polémico, que imponía el IVA del 19 % a los licores y el impuesto al patrimonio.

Blu Radio, a través de distintas fuentes, pudo constatar que el sentido de la ponencia del magistrado Carlos Camargo es negativo; es decir, pide tumbar la emergencia económica.

En el comunicado de la Corte Constitucional defendiendo su postura de suspender provisionalmente los efectos del decreto —en donde además se sentó jurisprudencia—, el alto tribunal señaló que la decisión se aplicó con el fin de evitar “daños irreversibles” hasta que se tomara una determinación de fondo.



Llegó la hora cero para la emergencia económica: los ocho magistrados de la Corte Constitucional deliberarán y fijarán su postura sobre este asunto.

Cabe recordar que el alto tribunal tiene la lupa puesta sobre la otra emergencia económica que decretó el Gobierno tras la ola invernal que azotó a ocho departamentos, siendo Córdoba uno de los más afectados. Ese examen constitucional está a cargo del magistrado Miguel Efraín Polo, quien, una vez reciba todas las pruebas y el concepto del procurador general, Gregorio Eljach, deberá redactar una ponencia sobre ese decreto.