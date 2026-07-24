Precio del dólar hoy se desploma: la divisa sigue debilitándose en Colombia

El precio del dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja y este jueves volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los $3.200 en las primeras operaciones de la jornada, profundizando el debilitamiento de la divisa estadounidense frente al peso.

Según se explicó en Mañanas Blu, durante la jornada anterior, hacia la 1:00 de la tarde, ya se habían registrado algunas negociaciones por debajo de los $3.200 en la Bolsa de Valores de Colombia. Este jueves, en los primeros 16 minutos de negociación, prácticamente todas las operaciones se realizaron por debajo de ese nivel.

La caída del dólar representa un desafío para varios sectores exportadores, especialmente el floricultor, que recibe sus ingresos en dólares, pero asume la mayor parte de sus costos en pesos colombianos.

Foto: EFE, Freepik.

El panorama para los cultivadores de flores ya venía siendo complejo. Como ejemplo, se explicó que por una flor que antes generaba ingresos cercanos a los $4.500, ahora se reciben alrededor de $3.100 debido a la devaluación del peso.



A esta situación se suma el incremento de los costos de producción, particularmente por el aumento del salario mínimo, lo que ha reducido aún más los márgenes del sector. unque los floricultores son uno de los sectores más afectados por la caída del dólar, el comportamiento de la tasa de cambio también impacta a otros exportadores colombianos, cuyos ingresos disminuyen al convertir sus ventas externas a pesos.

El comportamiento de la divisa seguirá siendo observado por los mercados, especialmente si el dólar consolida niveles inferiores a los $3.200, lo que podría mantener la presión sobre las empresas que dependen de las exportaciones.