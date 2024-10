Premio Nobel de Economía dice que el problema en Colombia son las instituciones políticas

El economista James Robinson , ganador del Premio Nobel de Economía 2024, ha estado estrechamente vinculado a Colombia durante más de dos décadas. Con una trayectoria enfocada en el estudio de las instituciones y el desarrollo económico, Robinson ha señalado en diversas ocasiones que los problemas estructurales de Colombia están arraigados en sus instituciones políticas.

En una entrevista con Juan Camilo Merlano, periodista de Blu Radio en Washington, Robinson ofreció una visión crítica de la situación institucional del país y abordó temas clave como el gobierno de Gustavo Petro, la paz y el papel de los presidentes anteriores.

James Robinson no es un extraño en Colombia. Ha trabajado con académicos locales, ha sido profesor en la Universidad de los Andes y está casado con una economista colombiana.

Conocido como un "colombianólogo", ha dedicado una parte considerable de su carrera a estudiar el desarrollo económico del país sudamericano. Según Robinson, el verdadero obstáculo para el progreso económico de Colombia son las instituciones políticas. Para él, la debilidad del Estado colombiano ha sido un factor determinante en la incapacidad de gobernar efectivamente y en la exclusión de vastas áreas del país.

"Para mí, todo esto es el resultado de las instituciones políticas en Colombia. La mitad del país no está gobernada", afirmó Robinson, señalando la falta de infraestructura y control estatal en regiones como el Pacífico y los Llanos.

Las instituciones: clave del desarrollo económico

Robinson y su colega Daron Acemoglu, con quien coescribió el famoso libro “Por qué fracasan los países”, han argumentado durante años que el éxito económico de un país depende fundamentalmente de la fortaleza de sus instituciones.

En el caso colombiano, Robinson subraya que el clientelismo y la falta de un Estado fuerte han obstaculizado el desarrollo. En su análisis, las instituciones políticas han impedido que Colombia construya una estructura inclusiva que pueda promover un crecimiento sostenido.

"Las instituciones políticas en Colombia no permiten que el Estado llegue efectivamente a todas las regiones. No hay carreteras, no hay infraestructura", agregó.

Crítica al Gobierno de Gustavo Petro

A raíz de la noticia de su premio Nobel, el presidente Gustavo Petro mencionó a Robinson en un trino y sugirió que las ideas del economista respaldaban las políticas de su Gobierno. Sin embargo, Robinson fue claro al distanciarse de cualquier validación ideológica hacia el hoy jefe de Estado. Aunque reconoce que Petro tiene una agenda progresista, cuestiona su capacidad para implementarla.

"Creo que él tiene una agenda progresista, pero no creo que entienda cómo hacerlo", señaló Robinson en la entrevista.

Es como cualquier otro político colombiano: no entiende cómo implementar una estrategia real que transforme el país Dijo

Robinson fue especialmente crítico con la política de "paz total" de Petro, afirmando que ha sido más un teatro político que una verdadera estrategia para implementar los acuerdos de paz. En su opinión, Petro está más interesado en el simbolismo que en la ejecución efectiva de políticas públicas, lo que representa una tragedia para el país.

Comparaciones con gobiernos anteriores

El economista no reservó sus críticas únicamente para el gobierno actual. También apuntó a la administración de Iván Duque, a quien calificó de incompetente en la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, su análisis no fue solo negativo; Robinson reconoció el enfoque estratégico de algunos presidentes anteriores, como Álvaro Uribe y Carlos Lleras Restrepo.

"El presidente Uribe lo entendió", afirma Robinson, refiriéndose a la lucha contra la guerrilla.

"Pensó de manera estratégica en cómo vencer a la guerrilla, pero el problema fue que no le importaba socavar las instituciones para mantenerse en el poder" dijo

Robinson resaltó que, a pesar de los intentos de Uribe de perpetuarse en el poder, las instituciones colombianas fueron lo suficientemente fuertes como para impedirlo. Este es un ejemplo, según Robinson, de que las instituciones en Colombia tienen un potencial positivo, pero requieren una estructura más inclusiva y menos clientelista para ser efectivas en todo el país.

En la entrevista, Robinson reconoce que parte de su éxito y del reconocimiento que lo llevó al Nobel está basado en su trabajo en Colombia. "Este premio también es gracias al trabajo que he adelantado durante años en Colombia, lo que me permitió entender cosas que nunca había comprendido", dijo.