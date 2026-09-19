Presidente de ACH alerta por páginas falsas y estafas en pagos digitales durante Amor y Amistad

Durante el Día del Amor y la Amistad en Colombia, las compras y los pagos electrónicos forman parte de las actividades de quienes buscan celebrar esta fecha. Ante el uso de canales digitales para adquirir productos o pagar servicios, Gustavo Vega, presidente de la Cámara de Compensación Automatizada, ACH, entregó en El Radar de Blu varias recomendaciones para reducir el riesgo de caer en estafas.

El directivo señaló que una de las principales medidas consiste en comprobar que el usuario esté ingresando a sitios reconocidos y verificar que la dirección que aparece en el buscador corresponda realmente al comercio.

“Algunas de las recomendaciones serían: primero, entrar a sitios formales, sitios reconocidos, mirar muy bien que la dirección que aparece en los buscadores sea la dirección correcta, creo que es lo más importante”, dijo Gustavo Vega.

También recomendó comprobar los datos antes de completar una transacción y evitar compartir las claves con terceros. Además, se refirió a los mensajes de texto y WhatsApp que ofrecen supuestas promociones.



Páginas falsas: una de las alertas durante las compras

Vega explicó que los usuarios deben evitar ingresar a los comercios mediante enlaces recibidos por mensajes y, en cambio, acceder directamente a sus páginas oficiales. Según indicó, también se han presentado casos de páginas falsificadas.

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“Lo otro que toca tener cuidado, lamentablemente, es que están falsificando las páginas. Hacen hoy con la inteligencia artificial, es muy fácil duplicar una página”, mencionó el presidente de ACH.

El directivo agregó que los delincuentes pueden modificar pequeños elementos de las direcciones web para hacer que una página fraudulenta parezca legítima.

“A veces casi que usan y le cambian una letra, le agregan una letra, cambian una letra por un número, pues para que usted la vea como está de afán”, precisó Vega.

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¿Es seguro pagar con PSE?

Frente a los pagos mediante PSE, Vega aseguró que la plataforma cuenta con estructuras de seguridad, validaciones y monitoreo. Sin embargo, aclaró que también es fundamental verificar la página desde la cual se accede al botón de pago.

“La plataforma es segura. En eso venimos trabajando, es desde que inicia el botón de pago. Lo importante es la página donde usted está entrando”, destacó.

Finalmente, Vega confirmó que ACH inició un proyecto para transformar PSE mediante nuevas tecnologías. Señaló que esperan contar con mayores detalles durante el primer semestre del próximo año, buscando mantener una experiencia segura para los usuarios.