Proyecto de ley propone reducir al 5 % el IVA para restaurantes, bares y panaderías en Colombia

Una de las iniciativas que contempla el proyecto de ley del sector gastronómico colombiano es una reducción del IVA al 5 %, nuevas herramientas para facilitar la formalización y medidas para promover la inversión y el empleo. Sin embargo, esta y otras propuestas, radicadas por los senadores Christian Garcés, Andrés Forero y Héctor Olimpo Espinosa, el representante a la Cámara Daniel Briceño y organizaciones como la Cámara Gastronómica de la ANDI, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Asobares y Tour Gastronómico de Antioquia, todavía deben ser debatidas en el Congreso.

La reducción del IVA al 5 % plantea que esta tarifa se aplique a los servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, cafeterías, panaderías, pastelerías, heladerías, bares, tabernas y discotecas, entre otros. La medida también incluiría los servicios de catering, las comidas para llevar y los domicilios.

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Además, los negocios podrían descontar el IVA pagado en determinadas compras relacionadas con su operación, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las normas tributarias. La iniciativa también contempla la creación del Certificado de Inversión Gastronómica, un mecanismo que permitiría a los contribuyentes utilizar certificados por inversiones en proyectos gastronómicos aprobados para cubrir hasta el 50 % del impuesto de renta y de ganancias ocasionales, de acuerdo con las condiciones que establece el proyecto.

Menos trámites y plazos

Otro de los cambios propuestos es la creación de las Ventanillas Únicas Territoriales Gastronómicas (VUTG), que funcionarían en municipios y distritos. A través de estos mecanismos, los establecimientos podrían presentar solicitudes y hacer seguimiento a los trámites necesarios para obtener permisos, conceptos y autorizaciones.

El proyecto establece que las autoridades competentes tendrían un plazo máximo de 30 días hábiles para responder las solicitudes, contado desde el día hábil siguiente a aquel en que el establecimiento haya acreditado todos los requisitos exigidos. Esto no significa que los permisos se concedan automáticamente ni que desaparezcan las condiciones que deben cumplir los negocios.

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La iniciativa también propone crear Guías de Orientación Gastronómica, disponibles de manera gratuita en plataformas digitales. Estos documentos reunirían, en un lenguaje sencillo, las normas técnicas, sanitarias, ambientales, tributarias, de seguridad y de uso del suelo aplicables a cada tipo de establecimiento. La intención es que los comerciantes puedan conocer con mayor claridad sus obligaciones y evitar confusiones al momento de abrir o mantener en funcionamiento sus negocios.

¿Cambios en los requisitos sanitarios y ambientales?

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En materia sanitaria, el proyecto plantea clasificar los establecimientos según el nivel de riesgo de sus operaciones. De esta manera, los requisitos y la frecuencia de las inspecciones podrían variar de acuerdo con la complejidad de cada negocio.

La propuesta busca diferenciar, por ejemplo, las condiciones de operación de establecimientos con distintos niveles de riesgo sanitario. Sin embargo, esto no significa eliminar los controles de las autoridades ni eximir a los comerciantes de cumplir las normas de higiene, inocuidad de los alimentos y protección ambiental.

El proyecto también contempla medidas relacionadas con los espacios de atención al público. En el caso de los antejardines, los municipios y distritos podrían autorizar su uso complementario para actividades gastronómicas, como la instalación de mesas, sillas, elementos de protección climática e iluminación.

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Estas autorizaciones tendrían que respetar las normas de espacio público, accesibilidad, circulación peatonal, seguridad y protección del patrimonio cultural. Por lo tanto, la propuesta no permitiría ocupar estos espacios sin las autorizaciones correspondientes.

En cuanto a las mascotas, los restaurantes y otros establecimientos gastronómicos podrían habilitar áreas para el ingreso y la permanencia de animales domésticos de compañía y de asistencia. Estos espacios tendrían que estar físicamente separados de las zonas de preparación, manipulación, almacenamiento y envasado de alimentos, además de cumplir las condiciones de limpieza, desinfección y prevención de la contaminación.

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Incentivos para inversión, empleo y turismo gastronómico

La iniciativa incluye, además, mecanismos para apoyar proyectos que contribuyan al desarrollo del sector. Entre las líneas contempladas están la economía circular, la transformación agroindustrial campesina, la formación para el trabajo y el turismo gastronómico.

También se prevén proyectos relacionados con vivienda y cuidado, vinculados al sector. Estas iniciativas podrían recibir financiación mediante convocatorias, de acuerdo con las condiciones y los recursos disponibles.