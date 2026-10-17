¿Qué pasa si retira sus ahorros antes de pensionarse?: podría quedarse sin importante beneficio

Para los trabajadores independientes, ahorrar para la vejez implica tomar decisiones que se ajusten a sus ingresos y a sus necesidades económicas. Cuando el dinero que reciben cambia de un mes a otro, mantener una estrategia de ahorro puede resultar más difícil, especialmente si deben atender gastos imprevistos.

Una de las dudas más frecuentes es si realizar aportes adicionales permite aumentar la mesada pensional o completar las semanas que exige el sistema. La respuesta depende del tipo de ahorro y del régimen al que esté afiliada la persona, una diferencia que conviene entender antes de invertir dinero o solicitar un retiro anticipado.

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Camila Garzón, abogada de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, explica que los afiliados a Colpensiones pueden abrir una cuenta en un fondo de pensiones voluntarias para ahorrar de manera complementaria, pero ese dinero no modifica sus cotizaciones obligatorias.

¿Qué pasa si retira los ahorros antes de pensionarse?

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Los aportes voluntarios pueden retirarse antes de la jubilación, pero hacerlo puede tener consecuencias tributarias. Según Garzón, cuando los aportes voluntarios realizados a una AFP se retiran parcial o totalmente, pueden constituir renta líquida gravable y generar una retención en la fuente del 35 %, conforme a las condiciones tributarias aplicables.

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En los fondos de pensiones voluntarias, si el aporte se benefició de la exclusión de retención en la fuente, retirar el dinero sin cumplir los requisitos correspondientes puede implicar la pérdida del beneficio y el cobro de la retención que no se practicó inicialmente.

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Por eso, antes de retirar los recursos, es necesario revisar las condiciones tributarias de cada aporte y las reglas del fondo.

Pensiones en Colombia Foto: creación con ChatGPT

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¿El ahorro voluntario permite completar semanas para pensionarse?

Colpensiones, que administra el Régimen de Prima Media, no recibe aportes voluntarios adicionales a las cotizaciones obligatorias porque no maneja cuentas de ahorro individual. Por eso, un trabajador independiente afiliado a esta entidad puede mantener sus cotizaciones y, al mismo tiempo, constituir un ahorro separado en un fondo de pensiones voluntarias.

Ese dinero puede invertirse en diferentes portafolios, según el perfil de riesgo del ahorrador. También permite realizar aportes periódicos o extraordinarios, incluso desde montos bajos, de acuerdo con las condiciones del fondo.

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Sin embargo, el ahorro voluntario no suma semanas cotizadas ni aumenta directamente la mesada de Colpensiones. Su función es servir como complemento económico para la vejez o como inversión a mediano y largo plazo.

En el Régimen de Ahorro Individual, administrado por las AFP, existen cuentas individuales que permiten diferenciar los aportes obligatorios de los voluntarios. Los afiliados también pueden abrir cuentas en fondos voluntarios, según sus necesidades.

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¿Cómo elegir un fondo voluntario si tiene ingresos variables?

La abogada recomienda evaluar la capacidad real de ahorro, el horizonte de inversión, el perfil de riesgo, las comisiones, la flexibilidad para aportar y la necesidad de disponer de dinero en caso de una emergencia.

También existen beneficios tributarios sujetos a límites legales. Para los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, la exención puede aplicar junto con los depósitos en cuentas AFC, bajo los topes establecidos y dentro de los límites generales de rentas exentas y deducciones.

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La estrategia debe ajustarse al flujo de caja del trabajador independiente. Mantener aportes sostenibles, sin comprometer los gastos básicos, permite construir un ahorro de largo plazo y reducir la necesidad de retirar recursos antes de lo previsto.