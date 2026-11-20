Quesos Del Vecchio, marca perteneciente a Alquería, ratificó su certificación internacional como Empresa B, un reconocimiento que distingue a las compañías que incorporan criterios sociales y ambientales en su modelo de negocio, además de sus objetivos económicos. La renovación se produce en un momento en el que el mercado colombiano de snacks supera los $15 billones y mantiene un crecimiento cercano al 5 % anual.

La certificación reconoce la gestión de las organizaciones que buscan combinar rentabilidad y competitividad con compromisos relacionados con sus trabajadores, las comunidades y el medioambiente. En el caso de Quesos Del Vecchio, la distinción respalda la continuidad de una estrategia empresarial que Alquería también ha extendido a otras áreas de su operación.

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¿Qué hay detrás de la certificación de Quesos Del Vecchio?

El reconocimiento otorgado por B Lab no corresponde a una evaluación de calidad, composición nutricional o características particulares de los productos. Su propósito es examinar la manera en que funciona una empresa y los efectos de sus decisiones sobre diferentes grupos de interés.



Para obtener esta certificación, las compañías deben superar una evaluación que contempla aspectos como condiciones laborales, derechos humanos, relación con las comunidades, desempeño ambiental, transparencia y gobernanza.

Actualmente, más de 10.800 empresas en más de 100 países y 160 industrias cuentan con esta distinción. En Colombia, 133 organizaciones hacen parte de esta comunidad, según el Reporte de Impacto Colectivo 2026 de Sistema B Colombia.

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Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería, explicó que el reconocimiento de Quesos Del Vecchio también está relacionado con el trabajo que desarrolla la compañía en su cadena de abastecimiento.

Durante 2025, Alquería acompañó a más de 6.400 productores lácteos y acopió 355 millones de litros de leche, materia prima utilizada en la elaboración de sus quesos. Estas cifras hacen parte de los resultados que la organización relaciona con su estrategia de sostenibilidad y su vínculo con el sector rural.

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Alquería también renovó su certificación como Empresa B

La ratificación del reconocimiento para Quesos Del Vecchio se suma al proceso que Alquería comenzó en 2021, cuando obtuvo por primera vez la certificación como Empresa B.

En 2025, la compañía renovó esta distinción con una calificación de 116,4 puntos, un resultado 34 % superior al obtenido en su evaluación anterior.

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Con la incorporación de Quesos Del Vecchio a esta estrategia, Alquería amplía el alcance de sus compromisos hacia las marcas de su portafolio. La iniciativa busca integrar criterios sociales y ambientales en las decisiones empresariales, mientras mantiene sus objetivos de crecimiento y participación en el mercado.

La marca, que cuenta con más de 100 años de historia, mantiene así un reconocimiento internacional que evalúa no solamente sus resultados comerciales, sino también la manera en que desarrolla sus actividades y se relaciona con su entorno.