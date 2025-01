Recaudo de impuestos cayó el año pasado y se habría incumplido la meta

El recaudo bruto de impuestos en Colombia se redujo un 4.35 %, al pasar de $279.38 billones en 2023 a $267.2 billones en 2024. En pesos la caída es de 12.18 billones, de acuerdo con el reporte oficial de la Dian.

La meta de recaudo neto para 2024 era de 257.5 billones de pesos, según la actualización que del Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio. El recaudo efectivo de la Dian habría estado cerca de los 243 billones de pesos (14.5 billones de pesos por debajo de lo esperado).

La diferencia entre el recaudo bruto de impuestos y las metas del Gobierno está en las devoluciones de impuestos como el IVA.

¿Cómo evolucionó el recaudo de impuestos el año pasado?

El documento señala que el grueso del recaudo de impuestos vino de las retenciones al impuesto de renta, seguido por el recaudo de otros impuestos y el IVA.

Un 84.6 % del recaudo de impuestos vino de impuestos asociados a la actividad económica del país y el resto, al dinamismo del comercio exterior.

¿Qué viene tras la caída en el recaudo de impuestos en Colombia?

Ahora el Gobierno tendrá que revisar en conjunto las cifras de recaudo de impuestos con las de ejecución presupuestal para determinar el panorama de cierre del año 2024 y responder a la pregunta que se hace el mercado: ¿cumplió Colombia la regla fiscal el año pasado?

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Ministerio de Hacienda están en discusiones sobre las cifras de cierre de 2024, incluyendo discusiones específicas sobre qué tipo de gastos que consideran de única vez. Las discusiones también podrían abordar las implicaciones del ciclo económico y petrolero.

Cualquier uso de las herramientas establecidas en la Ley será comunicado a los actores relevantes, evaluado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y divulgado públicamente una vez el Gobierno oficialice el cierre fiscal correspondiente a la vigencia de 2024 Señalaron a Blu Radio fuentes oficiales.

Para algunos analistas es altamente probable que Colombia no logre cumplir la regla fiscal y que S&P reducirá su calificación de crédito en cuestión de días.

"Lo cierto es que estamos ante una situación en la que ese no cumplimiento de la regla fiscal es bastante alto, la probabilidad de no cumplimiento; pero implicaciones de no cumplirlo les tengo que ser muy sinceros: tampoco sería el fin del mundo porque ya en otros países está pasando. Lo que nos está llamando esto es a que pensemos y repensemos nuevamente este tema de las reglas fiscales que sí son un paso en la dirección correcta. Es muy bueno que estemos viendo básicamente todos estos temas de consolidación fiscal y que un gobierno esté comprometido como lo ha dicho el nuevo ministro de Hacienda Diego Guevara", señaló en una conferencia el analista para los países andinos de BTG Pactual, Munir Jalil.