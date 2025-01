Saliente director de la DIAN anticipa detalles de la nueva reforma tributaria

En medio de su salida del cargo como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Jairo Orlando Villabona anticipó algunos detalles de lo que podría ser la nueva reforma tributaria en Colombia. En una entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, Villabona explicó las razones de su dimisión, defendió su gestión de siete meses y expuso los retos fiscales que enfrenta el país.

Salida forzada y bajo recaudo

Villabona confirmó que su renuncia fue solicitada, en parte, debido al bajo recaudo de impuestos en 2024. Sin embargo, el exfuncionario señaló que el déficit no era atribuible directamente a su gestión. Según él, las cifras se vieron afectadas por estimaciones erróneas hechas antes de su llegada y por la situación económica del país en 2023, año que marcó el recaudo del periodo siguiente.

“El comportamiento de la economía en el año 2023 fue muy malo, y eso se reflejó en los recaudos de 2024. La sobreestimación de litigios y la deducibilidad de regalías, entre otros factores, explican gran parte del déficit”, afirmó.

Villabona señaló que el sistema tributario enfrenta problemas estructurales que limitan su capacidad de generar ingresos. Según el exdirector, Colombia tiene 294 beneficios tributarios que disminuyen significativamente el recaudo.

El sistema tributario colombiano está agotado. Cada año o año y medio hay que hacer reformas coyunturales, pero el problema de fondo no se ha solucionado añadió.

Reformas necesarias para el sistema tributario

Durante la entrevista, Villabona destacó los pilares que deben guiar la próxima reforma tributaria, con énfasis en mejorar la fiscalización y reducir la evasión. Entre las medidas propuestas, mencionó el control de pagos en efectivo como una herramienta clave.

“Una de las formas más comunes de evasión fiscal es a través de transacciones en efectivo. Cirugías estéticas, restaurantes de alta gama y estaciones de gasolina son algunos de los sectores donde esto ocurre con frecuencia”, explicó. Para contrarrestar esta práctica, Villabona sugirió implementar trazabilidad en los pagos mediante el uso obligatorio de medios digitales y tarjetas de crédito.

Además, mencionó que se habían planteado iniciativas como recompensas para quienes denuncien evasores, la fiscalización virtual y el fortalecimiento de los sistemas de información de la DIAN. No obstante, Villabona reconoció que aún hay rezagos tecnológicos significativos que deben ser atendidos con urgencia.

“Aunque hemos avanzado, como en la migración de datos a la nube, los sistemas de información todavía tienen vulnerabilidades importantes que afectan la seguridad y la eficiencia de las operaciones”, puntualizó.

Relación con el Ministerio de Hacienda y perspectivas para 2025

Sobre su relación con el Ministerio de Hacienda, Villabona destacó que esta fue positiva, tanto con el exministro Ricardo Bonilla como con el actual titular, Diego Guevara. Sin embargo, señaló que las metas de gestión asignadas a la DIAN para 2025 son demasiado altas y no corresponden con los cálculos internos de la entidad.

“Hay un valor de ejecución que, en mi opinión, está por encima de lo que debe ser. Es necesario revisar y ajustar esa cifra en los próximos meses”, advirtió.

Villabona también respondió a las críticas de analistas que consideran que el gobierno está repitiendo los errores del pasado al sobreestimar los ingresos proyectados para este año. Según él, aunque se han implementado correcciones, aún existe margen para mejorar la planeación financiera.

¿Qué esperar de la próxima reforma tributaria?

Aunque Villabona ya no liderará la DIAN, aseguró que dejó varias propuestas sobre la mesa para la construcción de la nueva reforma tributaria. Estas incluyen medidas para cerrar las brechas de evasión, modernizar los sistemas tecnológicos y atacar la informalidad.

“El sistema actual no genera los recursos suficientes para financiar los programas del Estado. Si no hacemos cambios estructurales, seguiremos atrapados en un círculo vicioso de reformas temporales que no resuelven el problema de fondo”, concluyó.

Detalles de la nueva reforma tributaria: medidas claves en la ley de financiamiento

Aunque Jairo Orlando Villabona dejó su cargo como director de la DIAN antes de que se consolidara la nueva reforma tributaria, el exfuncionario reveló varias de las propuestas en las que se trabajó durante su gestión. A continuación, se destacan las medidas más relevantes que podrían incluirse en la futura ley de financiamiento:

1. Control de pagos en efectivo

Una de las principales propuestas es limitar las transacciones en efectivo, ya que estas dificultan la trazabilidad de los ingresos y favorecen la evasión fiscal.

2. Recompensas por denuncias de evasión fiscal

La reforma contempla otorgar incentivos económicos a las personas que denuncien prácticas de evasión tributaria.

3. Fiscalización virtual

Se buscará modernizar los mecanismos de fiscalización tributaria mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

4. Revisión de beneficios tributarios

Villabona destacó que Colombia cuenta con 294 beneficios tributarios, muchos de los cuales generan inequidades en el sistema y limitan el recaudo.

5. Lucha contra la informalidad

La informalidad sigue siendo uno de los grandes retos para el sistema tributario colombiano, ya que muchos negocios no están registrados ante la DIAN ni contribuyen al sistema fiscal.

6. Impuesto a las transacciones digitales

Dado el auge del comercio electrónico, se busca gravar de manera más eficiente las transacciones realizadas en plataformas digitales.

7. Modernización tecnológica de la DIAN

La modernización de la infraestructura tecnológica es una prioridad para garantizar la eficiencia de la entidad en la fiscalización y el recaudo.



Plan en marcha: prórroga del fondo de la DIAN, financiado por el BID, que busca inyectar $250 millones de dólares en mejoras tecnológicas hasta 2028.

8. Impuestos más progresivos

Otra propuesta que podría integrarse a la reforma tributaria es un ajuste en la estructura impositiva para hacerla más progresiva, es decir, que quienes tengan mayores ingresos contribuyan más.

9. Revisión de los anticipos tributarios

Villabona explicó que los altos anticipos tributarios cobrados en años anteriores han afectado significativamente el recaudo del 2024.



Propuesta: ajustar los valores de los anticipos para evitar desajustes futuros en las cifras de ingresos tributarios.

10. Trazabilidad en sectores clave

Algunos sectores, como el de salud estética y los arrendamientos de propiedades, serán objeto de controles específicos.