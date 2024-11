Recorte presupuestal del Gobierno para este año será de $28.4 billones

El Gobierno Nacional tendrá un recorte de presupuesto provisional de $28,4 billones de pesos para el año 2024. La cifra fue definida anoche durante un consejo de ministros en el que se discutió la urgencia de ajustar las finanzas públicas ante la caída en el recaudo tributario y los retos para cumplir con la regla fiscal.

Aunque inicialmente el Gobierno había proyectado un ajuste de $33 billones, la cifra final quedó por debajo de esa meta tras semanas de análisis. Según el Ministerio de Hacienda, la decisión responde a una estrategia para equilibrar las necesidades de los sectores clave y las presiones fiscales que enfrenta el Estado.

El recorte incluye $20 billones previamente congelados debido al desplome en los ingresos tributarios de la DIAN, situación que ha agravado las restricciones presupuestarias. Sin embargo, expertos, como los integrantes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advierten que este ajuste podría resultar insuficiente. Según sus cálculos, el déficit fiscal requeriría un recorte adicional de $31 billones, sumado a los $33 billones inicialmente proyectados, para cumplir con los compromisos fiscales establecidos para este año.

Posibles ajustes adicionales

Aunque la cifra oficial del recorte es de $28,4 billones, el Gobierno no descarta la posibilidad de ajustes adicionales. Una herramienta clave en este escenario es la figura de la "pérdida de apropiación", que ocurre cuando los recursos presupuestados no se ejecutan antes del 31 de diciembre. Estos fondos no comprometidos se pierden automáticamente, contribuyendo de manera indirecta a las metas de ajuste fiscal.

De hecho, diversos sectores presentan bajos niveles de ejecución presupuestal. Uno de los casos más destacados es el sector educativo, que cuenta con $800.000 millones sin comprometer destinados a infraestructura de la educación superior pública, según el último reporte del Ministerio de Hacienda.