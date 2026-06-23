Reservas de gas se desploman 16.8%; en petróleo volvimos a 2023

Las reservas de hidrocarburos en Colombia siguen cayendo. De acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el principal problema hasta las reservas de gas que cayeron 16,8 % en 2025 y que llegaron a 1.717 gigapies cúbicos. Si Colombia, no encontrara ni una sola molécula de gas adicional se quedaría sin recursos dentro de 5,9 años (es decir a finales del 2030).

Por su parte, las reservas de petróleo se mantuvieron prácticamente estables en 2020 millones de barriles, exactamente. El mismo volumen de reservas que teníamos en 2023. La vida de esas reservas aumentó de 7,2 años a 7,4, pero no porque ya hemos encontrado más petróleo, sino porque produjimos menos petróleo.

Uno de los puntos preocupantes del informe es que el país volvió a los niveles de reservas que tenía en el año 2023 y que no pudo reemplazar. La producción petrolera del año pasado. El país apenas logró reponer 94 barriles de cada 100 que extrajo del subsuelo.

Sin embargo, el gobierno entregó el balance con notas de optimismo. “El informe demuestra que Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos y que las medidas adoptadas para optimizar la gestión de reservas y recursos están dando resultados concretos para la seguridad y la soberanía energética del país”, señaló la ANH en un comunicado.



Este año, la ANH volvió a resaltar la existencia de recursos contingentes, esto es recursos que se podrían desarrollar en el futuro y que en este reporte llegan a los 10.540 GPC. Monitorar esos lrecursos contingentes ha sido una estrategia de la administración de Gustavo Petro para responder a las críticas por su decisión de no entregar. Los contratos de exploración y producción para la industria.

Según el Gobierno, "las medidas adoptadas desde 2023 para optimizar la gestión de reservas y recursos contingentes han permitido fortalecer el aprovechamiento de los contratos vigentes".