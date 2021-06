Resultado del Baloto, loterías del Meta, Manizales y Valle del 2 de junio

Este miércoles, 2 de junio, se realizaron los sorteos del Baloto , loterías del Meta, Manizales y Valle.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Baloto: 22 - 15 - 01 - 36 - 37 superbalota: 13

Baloto Revancha: 03 - 05 - 35 - 26 - 22 superbalota: 03

Lotería del Meta: 1493 serie: 066

Lotería del Manizales: 4156 serie: 037

Lotería del Valle: 2229 serie: 230

Estos con los resultados del chance del 2 de junio:

Valle: 2229 - 230

Meta:1493-066

Dorado mañana: 9091

Dorado tarde: 2290

Culona: 7010

Astro Sol: 0405 Piscis

Pijao de oro: 0211

Paisita día: 9652

Paisita noche: 6108

Chontico día: 8063

Chontico noche: 7998

Cafeterito tarde: 2980

Cafeterito noche: 6692

Sinuano día: 1286

Sinuano noche: 0428

Cash three día: 635

Cash three noche: 950

Play four día: 8034

Play four noche: 3048

Saman día: 5164

Caribeña día: 1169

Caribeña noche: 8465

Motilón tarde: 9577

Motilón noche: 2446

Fantástica día: 0110

Fantástica noche: 3789

Antioqueñita día: 5517

Antioqueñita tarde: 3089

Culona noche: 2548