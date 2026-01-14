Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 14 de enero de 2026

La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en el inicio de 2026 tras la realización de su sorteo número 4938, llevado a cabo el miércoles 14 de enero, una jornada que renovó la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país.

En esta edición, el tradicional juego de azar dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, reafirmando su vigencia dentro del panorama de las loterías colombianas y su impacto social gracias al respaldo que brinda a programas de salud.

Premio Mayor del sorteo 4938

El Premio Mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número XXXX de la serie XXX, con una bolsa principal de $2.600 millones, consolidándose como el premio más destacado de la jornada.



Premios secos del sorteo 4938

Además del premio principal, el sorteo incluyó una completa estructura de premios secos, lo que amplió de forma significativa las posibilidades de ganar para los participantes:



Horario y verificación de resultados

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar en fechas especiales. La entidad recomienda verificar siempre los resultados a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Valor del billete y la fracción

Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Cada compra representa no solo una oportunidad de ganar, sino también un aporte directo al financiamiento de programas de salud en Colombia, fortaleciendo el carácter social de este histórico sorteo.

Con más de un siglo de trayectoria, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como un símbolo de confianza, tradición y respaldo institucional, manteniéndose entre las loterías más reconocidas y seguidas del país gracias a su constancia y atractivo plan de premios.