Revolut revela los servicios que ofrecerá en Colombia: tarjetas, ahorro, crédito y más

Revolut, banco digital de origen europeo, avanza en su proceso de entrada al mercado colombiano con una propuesta que busca concentrar en una sola aplicación servicios de ahorro, pagos, tarjetas débito y crédito, además de herramientas dirigidas a familias y trabajadores independientes.

Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia, explicó en Mañanas Blu que la compañía ya cuenta con presencia en 41 países y cerca de 80 millones de clientes. Según detalló, la operación en Colombia representa un paso relevante dentro de la expansión internacional de la entidad.

“Revolut somos la súper app bancaria europea”, señaló Caicedo durante una entrevista, al explicar que la compañía nació hace 11 años y que su propuesta busca ir más allá de una cuenta bancaria o una tarjeta.

Una oferta que busca concentrar varios servicios

Entre los productos que prepara Revolut para el mercado colombiano está la cuenta Revolut, acompañada de una tarjeta débito que, según Caicedo, permitirá acumular millas en 32 aerolíneas.



La entidad también plantea ofrecer los denominados bolsillos, herramientas desde las cuales los usuarios podrán organizar sus recursos y acceder a rendimientos. La propuesta incluye alternativas para el ahorro familiar y productos dirigidos a menores de edad.

Revolut es un neobanco británico que espera estar funcionando en 2026 en Colombia Foto: Revolut

Uno de los servicios mencionados por el ejecutivo es la posibilidad de abrir un bolsillo para niños desde los seis años, con el propósito de que las familias puedan enseñarles conceptos relacionados con el ahorro, el gasto y el manejo del dinero.

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También habrá opciones para compartir una cuenta con la pareja o con otros integrantes de la familia.

Para los trabajadores independientes, Revolut prepara una herramienta con la que el teléfono celular podrá utilizarse como datáfono para recibir pagos. La oferta, de acuerdo con Caicedo, también contempla facturación electrónica.

En materia de crédito, la compañía planea ofrecer tarjetas para diferentes perfiles, desde personas que nunca han tenido una tarjeta de crédito hasta usuarios que buscan beneficios adicionales.

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Caicedo aseguró que la estrategia de la compañía no se limita a captar el ahorro de los usuarios. Su objetivo es que la plataforma también sea utilizada para las transacciones cotidianas.

“Mi apuesta en Colombia es que nos convirtamos en el banco principal”, afirmó el CEO de Revolut en el país.

En ese sentido, explicó que la compañía busca que sus clientes puedan utilizar sus productos para realizar los gastos del día a día y, especialmente, durante viajes internacionales.

“Mi apuesta no solamente está en que ahorren conmigo, sino que también puedan gastar con nosotros de manera mucho más ordenada”, sostuvo.

La plataforma funcionará completamente de manera digital y no contempla, inicialmente, una red de oficinas físicas. Caicedo destacó que Revolut utilizará una infraestructura tecnológica que ya opera con millones de clientes en otros mercados.

¿Cuándo estará disponible Revolut en Colombia?

Aunque la compañía ya obtuvo la licencia necesaria para operar como entidad bancaria, todavía debe completar procesos administrativos relacionados con su integración a los sistemas de pago locales.

De acuerdo con Caicedo, Revolut trabaja en su incorporación a los sistemas del Banco de la República y plataformas como PSE y Bre-B. Una vez finalizados estos procedimientos comenzará una etapa de “marcha blanca”, antes de la apertura al público general.

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La compañía ya habilitó una lista de espera para quienes quieran acceder primero a la plataforma. El CEO confirmó que había alrededor de 200.000 personas registradas.

“Primero vamos a tener todos esos usuarios de la lista de espera, darles la puerta de entrada primero antes de abrir las puertas al público masivo”, explicó.

Respecto a los beneficios para quienes se inscriban anticipadamente, Caicedo aseguró que serán anunciados posteriormente y adelantó: “Créanme que va a valer la pena”.

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Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el de las criptomonedas. Caicedo aclaró que estos activos no estarán incluidos en la oferta inicial de Revolut en Colombia.

Sin embargo, explicó que la compañía ya tiene experiencia en este segmento en otros mercados y recientemente obtuvo una licencia bajo el marco regulatorio europeo conocido como MiCA para operar con criptoactivos.

“Esto no hace parte de nuestra oferta inicial para Colombia”, precisó Caicedo, quien agregó que la compañía espera conocer con mayor claridad el marco regulatorio colombiano antes de incorporar eventualmente este tipo de productos.

Por ahora, la prioridad de Revolut en Colombia está puesta en completar la integración con los sistemas financieros locales y comenzar progresivamente su operación con los usuarios que hacen parte de la lista de espera.