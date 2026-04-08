S&P baja la calificación de Colombia y advierte mayor riesgo por el manejo de sus finanzas

La reciente decisión de una de las principales calificadoras internacionales alertó sobre la situación económica de Colombia. Aunque no se trata de una crisis inmediata, sí es una señal de advertencia sobre el manejo de las finanzas públicas y la confianza de los inversionistas.

La firma S&P Global Ratings, una agencia de calificación de riesgo líder a nivel mundial que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos y productos financieros, anunció la rebaja de la calificación soberana de Colombia en moneda extranjera de largo plazo, que pasó de ‘BB’ a ‘BB-’, debido a problemas persistentes en las cuentas fiscales del país.



¿Qué significa esta rebaja de calificación?

En términos simples, esta decisión indica que Colombia es vista ahora como un país con un poco más de riesgo para pagar sus deudas frente a inversionistas internacionales.

El informe señala que el país ha mantenido niveles altos de gasto frente a sus ingresos, lo que se traduce en déficits fiscales constantes. A esto se suma un aumento en la deuda externa y un mayor desbalance en sus cuentas con el exterior.

Según la calificadora, aunque el gasto público ha ayudado en cierta medida al empleo, el consumo y el crecimiento económico, también ha generado mayores expectativas de inflación.



Además de la rebaja en moneda extranjera, S&P también ajustó:



La calificación en moneda local, que pasó de ‘BB+’ a ‘BB’.

La valoración de transferencia y convertibilidad, que bajó de ‘BBB-’ a ‘BB+’.

Las calificaciones de corto plazo se mantuvieron sin cambios en ‘B’.

La perspectiva estable refleja que la calificadora espera que el Gobierno logre reducir gradualmente el déficit fiscal, mientras la economía mantiene un crecimiento moderado.

En ese sentido, S&P proyecta que el país crecerá un 2,5 % en 2026, ligeramente por debajo del 2,6 % estimado para 2025. Este crecimiento estaría impulsado principalmente por el consumo, aunque limitado por políticas económicas restrictivas.



Advertencias de S&P

El informe advierte que podrían darse nuevas rebajas si los problemas fiscales se agravan, es decir, si el país sigue gastando más de lo que tiene y aumentan las presiones externas.

Por el contrario, una mejora en la calificación dependerá de que el Gobierno logre organizar mejor sus finanzas, reducir la deuda y estabilizar sus cuentas con el exterior.

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La calificadora también señaló que factores como la suspensión de la regla fiscal en 2025 y la falta de reformas tributarias importantes han afectado la confianza en la política económica del país.