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Blu Radio  / Economía  / S&P baja la calificación de Colombia y advierte mayor riesgo por el manejo de sus finanzas

S&P baja la calificación de Colombia y advierte mayor riesgo por el manejo de sus finanzas

La firma S&P Global Ratings es una agencia de calificación de riesgo líder a nivel mundial que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos y productos financieros.

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