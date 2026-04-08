Codirector Banrep cuestiona a equipo técnico por posturas frente al mínimo y defiende al Gobierno

El codirector del Banco de la República, César Giraldo, salió en defensa de la política del gobierno de Gustavo Petro en materia fiscal y cuestionó al equipo técnico del banco por sus posturas frente al salario mínimo.

Para Giraldo, el aumento del salario mínimo ha llevado históricamente a incrementos en el nivel de empleo y, aunque no se refirió al aumento de 23,7 % para 2026, sí sugirió que hay un sesgo de los técnicos del banco en contra de los incrementos.

"Los economistas y los del Banco de la República se devanan los sesos diciendo que eso tiene un efecto negativo en el empleo y la realidad da otro resultado. El problema de los economistas es que cuando la realidad no coincide con el modelo, el problema está en la realidad, y eso no es así, es al revés", aseguró Giraldo en el marco de un foro organizado por Asocajas.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

Ese equipo técnico acaba de publicar un cálculo según el cual el incremento del salario mínimo en 2026 podría llevar a un aumento de 200 puntos en la inflación anual, "aún con una autoridad monetaria que reacciona a las presiones inflacionarias de acuerdo con su objetivo de estabilización de la inflación". Es decir, que según ese equipo la inflación subirá incluso si el Banco de la República aumenta las tasas de interés.



La proyección se publicó el pasado 31 de marzo, un día después de que el MinHacienda se levantó de la Junta Directiva del banco y anunció la ruptura de relaciones con la entidad.

Giraldo también se refirió a la crisis fiscal que afronta el país y señaló que el siguiente gobierno también tendrá que enfrentarse a un problema que viene de "decisiones pasadas".

"Cuando se presenta una reforma tributaria, se tumba la reforma tributaria; cuando se presenta la ley de financiamiento, se tumba la ley de financiamiento; cuando se necesitan recursos fiscales, como por ejemplo el tema de la disponibilidad de lo que tiene que ver con las pensiones, se dice que eso es un asalto fiscal y, entonces, al Estado se le sataniza porque gasta, pero se le cierra el financiamiento", aseguró.

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Hoy el país está a punto de debatir una nueva reforma tributaria que fue anunciada este martes por el presidente Gustavo Petro.

Petro advirtió que, si la reforma se hunde, declarará una nueva emergencia económica (que sería la quinta en su mandato).