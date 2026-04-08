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Blu Radio  / Economía  / Codirector Banrep cuestiona a equipo técnico por posturas frente al mínimo y defiende al Gobierno

Codirector Banrep cuestiona a equipo técnico por posturas frente al mínimo y defiende al Gobierno

César Giraldo pidió una discusión 'completa' sobre la crisis fiscal del país luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de una nueva reforma tributaria.

Banco de la República
Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B
Foto: Banco de la República
Por: Marcela Peña
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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