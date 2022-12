Salió del país Víctor Maldonado, involucrado en el desfalco a Interbolsa

Blu Radio está en la capacidad de informar que el empresario Víctor Maldonado salió del país antes que debiera presentarse a la audiencia de imputación de cargos por el proceso que se le sigue dentro del desfalco a la comisionista Interbolsa, en la que él fue uno de los mayores beneficiarios por los préstamos que se le otorgaron a través del fondo Premium.

Publicidad

Desde la semana pasada se había advertido la posible salida del país de Víctor Maldonado, hacia los Estados Unidos. El abogado Jaime Granados Peña, abogado de las víctimas de Interbolsa, consideró en su momento que lo primero que debía hacer la Fiscalía General de la Nación era evitar que los responsables de ese colapso financiero huyeran de la justicia.

“Tenemos información de que Víctor Maldonado Rodríguez no está en Colombia, sino en Estados Unidos, y posiblemente no asistirá el 25 de febrero a la audiencia de imputación de cargos, no sabemos si Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortíz Zárrate van a seguir el mismo camino”, dijo.

Publicidad

“Está obligado a responder por la totalidad de los perjuicios ocasionados a las víctimas. Para ello, existen dentro del proceso de liquidación los embargos, que podrían alcanzar para cubrir al menos el capital, probablemente no los intereses”, agregó.

Publicidad

Para este miércoles, la Fiscalía tiene programado pedir cárcel para los presuntos responsables de la segunda fase de la caída de comisionista.

En la audiencia, que se realizará en los juzgados de Paloquemao, el organismo acusador pedirá cárcel para Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, quien salió del país.

Publicidad

Los delitos por los que tendrán que responder son captación masiva de dinero, omisión de reintegro, estafa agravada, manipulación de acciones y manipulación desleal.