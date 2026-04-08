SIC sanciona a Rappi con millonaria multa por vulnerar derechos de consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Rappi con multas superiores a los cuatro mil millones de pesos por incumplimientos que afectaron los derechos de consumidores en Colombia. La entidad realizó dos investigaciones administrativas independientes y evidenció problemas en la calidad del servicio, incluyendo entregas tardías, productos en mal estado o incompletos y fallas en la atención de quejas.

En la investigación administrativa, se comprobó que, en algunos casos, no se entregaron los productos adquiridos por los consumidores, vulnerando su derecho a recibir los bienes por los que pagaron.

Rappitendero Foto: AFP

“En varios casos, las solicitudes no fueron recibidas, tramitadas y resueltas, pese a que los usuarios permanecían durante largos periodos en el chat. Además, el sistema dificultó la comunicación directa con agentes de servicio al cliente debido a demoras, bloqueos o la limitación de respuestas a mensajes automáticos del asistente virtual”, precisó la Superintendencia.

La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que fueron detectados cobros no autorizados en membresías y falta de información clara sobre precios por unidad, lo que dificultó decisiones de compra informadas para los usuarios.



El tiempo es preciado para un repartidor que tiene que cumplir con las metas establecidas por la aplicación Foto: AFP

Sobre “publicidad engañosa”, se evidenció que el servicio ‘Turbo’ fue promocionado con un tiempo de entrega de 10 minutos que en varios casos no se cumplía. También la SIC encontró que había información incompleta en promociones y ofertas.

“Algunas promociones fueron publicitadas sin indicar condiciones esenciales como vigencia, requisitos para acceder, porcentaje mínimo de descuento o número de unidades disponibles”, expresó la Superintendencia.

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La Superintendencia resaltó la reincidencia de Rappi en sanciones y reiteró su compromiso con proteger a los consumidores, garantizar la transparencia en el comercio electrónico y vigilar el cumplimiento de las normas vigentes.