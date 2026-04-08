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Blu Radio  / Economía  / SIC sanciona a Rappi con millonaria multa por vulnerar derechos de consumidores

SIC sanciona a Rappi con millonaria multa por vulnerar derechos de consumidores

La entidad identificó problemas en la calidad del servicio, entrega de productos en mal estado, publicidad engañosa y cobros sin autorización de Rappi.

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