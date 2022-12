Sobretasa al sistema financiero es inconveniente: presidente BBVA Colombia

Este miércoles el presidente de BBVA Colombia, Oscar Cabrera Izquierdo, se pronunció con respecto a la sobretasa al impuesto de renta de las entidades financieras en los próximos 3 años, sobretasa que hace parte de la Ley de Financiamiento y que ya fue aprobada en plenaria del Senado colombiano.



"Esto no es bueno para la economía del país y no es bueno para los bancos. En esta materia hay que legislar con mucho cuidado. Creo que esto no es conveniente, es muy popular y capta mucho la atención, pero al final hay que pensar que el sistema financiero es ese corazoncito que bombea y, si tenemos un corazoncito más pequeño no nos va a ir igual de bien" apuntó.



Añadió que gran parte del éxito que tuvo el crecimiento de la economía colombiana hasta el año 2014 fue "un sistema financiero fuerte, un sistema financiero bien capitalizado, potente, rentable”.

“Eso permitió que se canalizara buena parte de los recursos hacia la inversión y se hiciera un buen equilibrio de riesgo-rentabilidad. Si eso no lo tenemos, si vamos a renunciar a ello en una fase en la que tenemos una economía con una capacidad de crecimiento más baja de lo que teníamos anteriormente, pues creo que es algo inconveniente cuando uno mira las grandes necesidades de crecimiento nuestra economía", añadió.



Finalmente, manifestó que el impacto de esta sobretasa se verá reflejado en menores niveles de actividad de los bancos y que esto se sentirá en el crecimiento económico del país, donde inclusive, mencionó que están pensando revisar a la baja la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,3% actual.