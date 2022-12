SuperSociedades ordenó suspender las actividades a la firma Go Five

La Superintendencia de Sociedades ordenó a Go Five suspender inmediatamente sus actividades que se promocionan como multinivel, debido a que existen inconsistencias entre el testimonio del presidente y lo indicado en los modelos de contratos que hacen parte de los papeles de trabajo de la sociedad.



Según el superintendente Francisco Reyes, a partir de este momento Go Five S.A.S. no podrá suscribir contratos para la vinculación de vendedores independientes.



En lo corrido del 2016, la SuperSociedades ha recibido quejas contra Go Five relacionadas con la imposibilidad de uso de bonos comprados, la inseguridad y falta de garantías en lo vendido, problemas en la entrega de los productos, cambios constantes en forma de afiliación y formas de pago e implementación de un nuevo plan de compensación denominado “Plan Profesional”.



Luego de varios informes e investigaciones la entidad determinó que no existe claridad en el plan de compensación que actualmente ofrece Go Five S.A.S a los vendedores independientes.



“Adicionalmente, se evidenció incumplimiento a los requisitos exigidos por la ley porque:



— El objeto de los contratos suscritos entre Go Five y los “Autogestores” no reflejan la realidad de la relación comercial entre la compañía y los mismos, pues no establece el desarrollo de la actividad de comercialización en red o mercadeo multinivel.



— Los derechos de los vendedores independientes, no se encuentran claramente definidos.



— El plan de compensación que hace parte del contrato aportado, presenta falencias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1700 de 2013.



— Existen “nuevos” servicios ofrecidos por Go Five sobre los cuales no se tenía conocimiento”, agregó el comunicado de la SuperSociedades.