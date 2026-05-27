Tarifas en la costa subirían 25% en enero y térmicas quebrarían por crisis de Air-e: Andeg

La crisis de Air-e podría terminar apagando al sistema eléctrico colombiano, en un contexto en el que el fenómeno de El Niño también pone en riesgo la generación de electricidad, advirtió el gremio de generadores térmicos Andeg.

Air-e acumulará deudas con las plantas de generación de energía por unos 3 billones de pesos para cuando termine el año y la situación podría empeorar en enero próximo, cuando se vencen contratos de la compañía y pasaría de comprar el 15% de la electricidad en la bolsa mayorista a un récord de 70%. La mayor exposición a bolsa coincidiría con la sequía que presionará los precios al alza, lo que puede implicar que un usuario en la costa pase de pagar 100.000 a 125.000 pesos en su factura mensual.

"El mensaje que le hemos dado al Gobierno es dé las señales regulatorias, haga los ajustes regulatorios para que Air-e pueda contratarse lo más pronto posible; si no, el sistema no aguanta en enero", explicó el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.

Air-e, una distribuidora de energía que atiende a la mitad de la región caribe colombiana, afronta una crisis financiera desde hace meses y el gobierno tiene intervenida a la compañía. Desde hace casi dos años el Gobierno obliga a las generadoras de energía a seguir vendiéndole electricidad a Air-e incluso si no paga sus facturas.



Trabajos de la empresa Air-e Intervenida en Atlántico. Air-e

Andeg advierte que las compañías que operan con gas no serán capaces de resistir la presión financiera en enero si Air-e no consigue contratos directos para la generación de energía.

"Air-e tiene que estar contratada, las distribuidoras tienen que estar contratadas, pero como aquí no hay doliente, como aquí hay una superintendencia que no le importa lo que está pasando en la compañía porque eso es lo que está dejando ver por la inacción", agregó Castañeda.



Llegamos a El Niño con deudas y sin excedentes de energía: Andeg

No es la primera vez que Colombia se enfrenta al fenómeno de El Niño; sin embargo, el sistema llega este año en condiciones mucho más débiles.

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"En 2023 no había deudas, las deudas eran 0, ni en subsidios había deudas y Air-e no era un problema en ese momento. Y la otra es la parte técnica. En ese momento, la energía firme del sistema tenía un colchón de más o menos el 3%. Hoy, según XM, no tenemos colchón, estamos en rojo en 2.4%, es decir, nos falta 2.4 de la energía firme para cumplirles a los usuarios", explica Castañeda.

Según el administrador del sistema, para 'resistir' a la sequía, Colombia debe llevar sus embalses a un máximo de 80% y luego gastar el agua lentamente hasta que lleguen las lluvias de abril de 2027. Si esas lluvias se retrasan o el agua guardada no es suficiente, el sistema tendrá problemas para atender a los usuarios.

Otro reto adicional tiene que ver con que la demanda de electricidad ya se disparó y aún no estamos en la peor parte del calor; esto está presionando aún más al sistema y puede convertirse en un dolor de cabeza.



Las propuestas de Andeg para resistir a El Niño

Andeg está pidiendo al Gobierno no solo que pague las cuentas pendientes con las plantas térmicas sino que además dé las señales para que el mercado opere.

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Por ejemplo, solo si suben los precios de la bolsa las plantas térmicas podrán encender sin que se desate un riesgo financiero.

Además se requieren señales para que los usuarios ahorren energía, esas señales no solo implican campañas educativas en favor del ahorro sino incentivos económicos para que ese ahorro sea efectivo.