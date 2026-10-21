¿Tiene un CDT en Colombia?, esto debería revisar antes de renovar su inversión

Renovar un CDT sin revisar las condiciones que ofrecen otras entidades financieras puede hacer que una persona deje pasar oportunidades de obtener una mayor rentabilidad por sus ahorros. Las tasas de interés varían entre instituciones y también pueden cambiar según el plazo y el monto de dinero que se destine a la inversión.

Por eso, antes de reinvertir el dinero cuando vence uno de estos productos, es importante comparar las alternativas disponibles y revisar cuál se ajusta mejor a las necesidades de cada ahorrador. Esta es una de las recomendaciones que plantea Mejor CDT, una plataforma que reúne ofertas de diferentes entidades financieras y que recientemente relanzó su aplicación para facilitar la apertura y gestión de estas inversiones.

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¿Qué debe revisar antes de renovar un CDT?

Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta es la tasa de interés efectivo anual (E. A.) que ofrece cada entidad financiera. Aunque un banco ya tenga el dinero de una persona y le permita renovar su CDT, eso no significa que su nueva oferta sea necesariamente la más rentable entre las alternativas disponibles en el mercado.

Camilo Ramírez, Director de Producto (Chief Product Officer) de la compañía, recomendó a los usuarios revisar otras opciones antes de tomar una decisión.



“Uno de los llamados que nosotros estamos haciendo a los usuarios es que si tú tienes un CDT abierto en entidades tradicionales, en bancos tradicionales, no renueves antes de comparar, porque si renuevas antes de comparar hay una gran probabilidad que estés perdiendo rentabilidad”, señaló.

Lo anterior es importante porque las entidades financieras no manejan necesariamente las mismas tasas. Según explicó Ramírez, algunas ofrecen condiciones diferentes dependiendo de la cantidad de dinero invertida, mientras que otras mantienen tasas estándar para sus clientes.

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Por esa razón, revisar únicamente la oferta del banco en el que ya se tiene un CDT puede limitar la posibilidad de encontrar otras alternativas.

El plazo también influye en la rentabilidad

Además de comparar las tasas entre entidades, es importante revisar durante cuánto tiempo estará invertido el dinero. De acuerdo con el representante, la rentabilidad puede variar si el usuario elige un CDT a tres, 12 o 24 meses.

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Esto significa que no basta con identificar la tasa más alta, también se deben revisar las condiciones asociadas al plazo y determinar si coinciden con el tiempo durante el cual la persona puede mantener sus recursos invertidos.

¿En qué fijarse al elegir un CDT? Foto: Blu Radio y Pexels.

Ramírez indicó que las diferencias dependen de las estrategias de cada entidad financiera. En algunos casos, una inversión de mayor monto puede tener una rentabilidad superior, pero no sucede así en todos los productos.

Por eso, antes de renovar, conviene comparar tanto la tasa efectiva anual como el plazo y las condiciones de la oferta, en lugar de tomar la decisión únicamente porque el CDT anterior estaba contratado con una entidad determinada.

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¿Cómo comparar las tasas antes de renovar?

Una de las alternativas disponibles es consultar plataformas que reúnen ofertas de diferentes instituciones financieras. Mejor CDT, por ejemplo, cuenta con un simulador que permite revisar las entidades disponibles y comparar sus tasas para elegir una opción según el plazo y la rentabilidad.

“Te aparecen diferentes entidades financieras, aparecen diferentes tasas, y tú escoges la que más se acomode a tu necesidad, ya sea en términos de plazo o en términos de rentabilidad”, explicó Ramírez.

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La compañía relanzó su aplicación hace poco con el objetivo de simplificar estos trámites. Según la información entregada por la empresa, la nueva versión reduce cerca de un 50 % el tiempo de apertura de un CDT y un 66 % las preguntas requeridas.

La plataforma también permite consultar y gestionar certificados abiertos en diferentes entidades financieras desde un solo lugar, así como revisar información del mercado en una sección denominada Panorama Financiero.

Sin embargo, la tasa que aparece en una plataforma depende de las condiciones ofrecidas por las entidades financieras aliadas. Ramírez señaló que las tasas son variables y cambian día a día.

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Por lo cual recomendó que antes de renovar un CDT, el paso fundamental es revisar las ofertas disponibles en ese momento, comparar las condiciones de cada alternativa y elegir la que mejor responda a las necesidades de ahorro de cada persona.

