"Todos los gobiernos han dado préstamos y garantías a sus aerolíneas": Avianca

Anko van der Werff, presidente de Avianca, habló en Mañanas BLU sobre el préstamo que hizo el Gobierno por 370 millones de dólares con el fin de preservar el servicio aéreo nacional.

“Todos los gobiernos han dado préstamos y garantías a sus aerolíneas en el mundo”, declaró Van der Werff.

El ejecutivo explicó que el préstamo autorizado por el Gobierno colombiano es la quinta parte de un paquete de rescate.

“Es parte de un proceso más largo. Como saben estamos en capítulo 11 en las cortes de Nueva York. (El préstamo) es parte de un paquete mucho más grande. El Gobierno (colombiano) va a ser un participante con un 20 %”, declaró.

De acuerdo con el presidente de Avianca, el Gobierno autorizó el préstamo como una manera de garantizar la conectividad.

“No se puede reemplazar de la noche a la mañana una empresa grande. Lo que asegura acá el Gobierno es la conectividad, no solo dentro de Colombia, sino con todo el mundo”, agregó.

El presidente de la aerolínea dio una voz de tranquilidad a los contribuyentes colombianos que temen que la deuda no sea pagada. “La empresa no tiene ninguna intención de que algo no salga bien”, declaró.

“Es un préstamo de 18 meses y vamos a pagar”, complementó.

Escuche al presidente de Avianca, Anko van der Werff, en entrevista con Mañanas BLU: