Vallas publicitarias: sin quién paute y sin quién las vea en la calle, por la pandemia

Mientras unos sectores económicos reabren, otros siguen con problemas por culpa de la pandemia. Las agencias de publicidad y dueños de las vallas son otro sector afectado porque esas estructuras gigantescas están sin avisos y hay menos personas que las ven desde el vehículo o cuando van caminando.

No hay quien vea la publicidad y tampoco quien paute en las vallas publicitarias. Y es que a pesar de que no están facturando, los cobros de impuesto que rondan los $365.000 por cada valla nunca se frenaron y esta es la situación que más preocupa a las siete empresas más grandes de este sector, agremiadas en la Asociación Publex en Medellín.

Según Marcela Cuartas, directora ejecutiva y vocera de los dueños de las vallas publicitarias, los contratos se han reducido hasta en un 98% durante la pandemia. “Las empresas y las constructoras que son nuestras principales anunciantes nos han dicho que deben cancelar el contrato de pautas, porque en la calle no hay personas que vean la publicidad y es un rubro que se vuelve poco importante para las empresas en época de pandemia”, dijo.

Y aunque la reapertura del comercio era una esperanza, esta no se refleja en la publicidad. Juliana López, gerente administrativa de Vallas y Avisos, dijo que hay vallas que le cuestan a la empresa hasta $6.000.000, sin que se esté usando porque no hay quien ponga el aviso.

“Hay vallas que en este momento pueden valer hasta $6.000.000 por los gastos. Pero no ingresa un solo peso por ella porque hay compromisos adquiridos con dueños de los predios y con los municipios que cobran el impuesto, pero no cliente. Incluso, así sea la valla libre hay que pagar un consumo que EPM nos factura y por el que debemos responder estén o no con clientes”, dijo.

