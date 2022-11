Vicepresidenta de Asofondos explicó en qué consiste la “comisión del cesante”

La vicepresidenta Jurídica de Asofondos, Clara Elena Reales, respondió en Mañanas BLU a la denuncia hecha por el abogado Alfonso Yepes Sandino, quien sostiene que los fondos de pensiones cobran irregularmente comisiones a desempleados. De acuerdo con el jurista, en 2019 dicho monto ascendió a 186.000 millones de pesos. "Es un impuesto a los desempleados", sostuvo.

“Es absolutamente falso que las AFP (administradoras de Fondos de Pensión) se apropien de manera irregular de los recursos del ahorro pensional”, contestó Reales.

“La comisión a la que hace referencia el abogado se llama ‘comisión por concepto de administración de recursos de afiliados cesantes’, creada por el artículo 1.3 de la circular externa 035 de la Superintendencia que desarrolla el decreto ley 676 de 1994”, agregó.

“No es cierto que exista un vacío, ni que exista una disposición que autorice a las administradoras a apropiarse de recursos de manera irregular”, complementó.

La vicepresidenta de Asofondos, explicó desde la visión de las AFP, en qué consiste y se fundamenta la comisión del cesante.

“Lo que pasa es que cuando estás hablando de inversiones, hay una serie de gastos adicionales que deben ser cubiertos para que se puedan hacer inversiones. Esos gastos adicionales se llaman gastos admisibles y dentro de estos están todas estas categorías de pagar comisionistas de bolsas, el uso de los mercados de valores, etcétera”, declaró.

“Dentro de esos, excepcionalmente, la Superintendencia autorizó este cobro, porque hay unos equipos de inversiones de riesgo, que toman decisiones a favor del afiliado así estén cesante. Están produciendo recursos para los que estén cesantes así no estén haciendo aportes. Como ese trabajo es dispendioso, hay un reconocimiento. Esa es la comisión del cesante”, añadió.

La ejecutiva dijo que no es cierto que las AFP cobren por algo “que no se hace”.

“En lo que están errado en este supuesto es que están cobrando por algo en lo que no se hace nada, que estamos cobrando algo estando sentados sin hacer absolutamente nada. Lo que dice la Superintendencia, al regular todo el funcionamiento de las sociedades administradoras, es reconocer que hay unos gastos que hay que pagar para que las inversiones se realicen de manera adecuada, con unos estándares que exige la misma Superintendencia y que se deben respetar.

“Independientemente de que asumamos que no cotiza nadie al sistema general de pensiones, si no se pagara esa comisión, no habría cómo pagar todos los servicios relacionados con el pago de inversiones", añadió.

Escuche a la vicepresidenta de Asofondos, Clara Elena Reales, en entrevista con Mañanas BLU:

