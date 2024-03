15 de marzo de 2024 - El Andén, programa completo

Este viernes, 15 de marzo, en El Andén se llevó a cabo un debate para hablar sobre lo sucedido con la reforma a la salud en el transcurso de esta semana.

Para hablar de esto, se conectaron: Laura Pañuela: politóloga y asesora legislativa, Julián Jiménez: director de Juventudes de Colombia Justa Libres, Felipe Arrieta: asesor político y legislativo y Luis Fernando Cruz: abogado y asesor legislativo.

''El responsable es el gobierno quien no quiso concretar ni escuchar a senadores, cámara y demás, todo fue una carrera llena de firmas para tumbar esto y tener una respuesta rápida; ahora están afanados, pero deben entender que en dos semanas no pueden hacer lo que no hicieron en todo este tiempo''. dijo Luis Fernando Cruz.

''Es muy temprano para escoger culpables, cada proyecto legislativo debe ser estudiado, porque los únicos afectados directamente son los usuarios de las EPS, hasta la fecha sigue cobrando vidas, necesitamos soluciones que den respuestas prontas'', expresó Laura Pañuela.

''De los cinco puntos de la reforma, todos afirman que se necesita reforzar los temas laborales al sistema médico, el punto del aseguramiento y el manejo de los recursos era lo que más necesitaba estudio, al gobierno le costó la renuncia de diferentes ministros'', fueron las palabras de Felipe Arrieta.

''La culpa es del presidente Gustavo Petro y los partidos del gobierno, también es culpa de los congresistas del partido de la exalcaldesa Claudia López, porque esos se pueden denominar como partidos vendidos'', concluyó Julián Jiménez.