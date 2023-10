20 de octubre de 2023 - El Andén, programa completo

Este viernes, 20 de octubre, en El Andén se debatió sobre ¿el presidente debe informar en detalle su agenda y su estado de salud o tiene derecho a guardar reserva?

Para debatir sobre esta polémica se subieron a El Andén el asesor político Santiago Quintero Salamanca, la analista política María Lucia Jaimes y el politólogo y asesor político Santiago Quintero Pfize.

“Es normal que se cancelen o aplacen eventos en una agenda de jefe de Estado. En Colombia hay una fiscalización excesiva ¿por qué no pedimos el mismo nivel de detalle en la agenda de alcaldes o gobernadores?”, expresó María Jaimes.

Por otro lado, Santiago Quintero Pfize comentó: “El presidente Gustavo Petro ha cancelado o incumplido casi 100 veces sus agenda en un año de Gobierno y a los que más les ha incumplido es a líderes sociales, comunidades de regiones donde lo eligieron o a otros funcionarios públicos. Los problemas de la agenda se tienen que comunicar para evita que ministros terminen mintiendo por excusar al mandatario”.

Por ultimo, “el silencio y la ausencia del presidente de sus eventos de agenda provocan más ruido que si le contaran la verdad al país. El presidente no es un ciudadano común, es jefe del Estado y no se no puede desaparecer ni mantener este grado de ausentismo sistemático”, dijo Santiago Quintero Salamanca.

Escuche el programa completo: