26 de junio de 2021- El Radar, programa completo

Este sábado en El Radar estuvo Ingrid Betancourt, quién se refirió a su encuentro con exjefes de las Farc en la Comisión de la Verdad.

"No fue difícil en cuanto a las emociones que me produjeron ellos. El miedo de que al verlos sintiera odio o rencor, cuando los vi me sentí tranquila de que ese capítulo estaba bien cerrado", expresó.

Escuche también a Fidel Cano, director de El Espectador, quién habló sobre la nueva interfaz digital que adoptó la casa editorial.

"Lo que más buscamos es una personalización con el uso, que vean el ADN de El Espectador", mencionó.

Escuche el programa completo aquí: