En El Radar de este sábado, 21 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la coyuntura económica y social del país, iniciando con el balance de las afectaciones tras el incendio en el centro comercial Gran San en Bogotá y la evaluación de las medidas de apoyo planteadas para los comerciantes damnificados.

A continuación se resume lo expuesto en cada entrevista e informe del programa:



Entrevista a Luz Estela Murgas (Presidenta de la ANDI) : Sostuvo que la concertación del salario mínimo debe guiarse con prudencia según los datos oficiales de inflación y productividad para no comprometer la empleabilidad ni acelerar la inflación.

: Sostuvo que la concertación del salario mínimo debe guiarse con prudencia según los datos oficiales de inflación y productividad para no comprometer la empleabilidad ni acelerar la inflación. Entrevista a María Elena Ospina (Presidenta de Acopi) : Consideró inviable la propuesta de subir el salario mínimo un 38% y pidió proteger la sostenibilidad financiera de las MIPYMES y la generación de empleo formal.

: Consideró inviable la propuesta de subir el salario mínimo un 38% y pidió proteger la sostenibilidad financiera de las MIPYMES y la generación de empleo formal. Entrevista a María Carolina Gutiérrez (Directora ejecutiva de la feria Bazar): Detalló la edición navideña del Bazar en el Parque El Country y el espacio comercial gratuito asignado a emprendedores del Pacífico afectados por el terremoto.