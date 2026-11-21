Actualizado: 21 de nov, 2026
En El Radar de este sábado, 21 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la coyuntura económica y social del país, iniciando con el balance de las afectaciones tras el incendio en el centro comercial Gran San en Bogotá y la evaluación de las medidas de apoyo planteadas para los comerciantes damnificados.
A continuación se resume lo expuesto en cada entrevista e informe del programa:
- Entrevista a Luz Estela Murgas (Presidenta de la ANDI): Sostuvo que la concertación del salario mínimo debe guiarse con prudencia según los datos oficiales de inflación y productividad para no comprometer la empleabilidad ni acelerar la inflación.
- Entrevista a María Elena Ospina (Presidenta de Acopi): Consideró inviable la propuesta de subir el salario mínimo un 38% y pidió proteger la sostenibilidad financiera de las MIPYMES y la generación de empleo formal.
- Entrevista a María Carolina Gutiérrez (Directora ejecutiva de la feria Bazar): Detalló la edición navideña del Bazar en el Parque El Country y el espacio comercial gratuito asignado a emprendedores del Pacífico afectados por el terremoto.
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