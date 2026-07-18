Sismos, puja por el Senado y retos de la JEP: El Radar, programa del 18 de julio de 2026

En El Radar de este sábado 18 de julio de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo El programa aborda la expectativa por la gran final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, la alerta ambiental por incendios forestales en Norteamérica, la inminente instalación del nuevo Congreso y la fuerte puja política entre el abelardismo y el uribismo por el control del Senado, además de la respuesta humanitaria ante los terremotos en Venezuela.



Juan Pablo Dos Santos: El atleta y conferencista venezolano detalla la alianza con la Fundación Cirec para el "Fondo Humanitario 77", iniciativa que busca dotar de prótesis a cerca de 400 personas, incluidos más de 120 niños, que sufrieron amputaciones tras los sismos en Venezuela. "Es posible tener una vida plena, una vida feliz, a pesar de tener una discapacidad" .



El atleta y conferencista venezolano detalla la alianza con la Fundación Cirec para el "Fondo Humanitario 77", iniciativa que busca dotar de prótesis a cerca de 400 personas, incluidos más de 120 niños, que sufrieron amputaciones tras los sismos en Venezuela. . Gabriel Vallejo: El director del Centro Democrático cuestiona la interferencia del gobierno de Abelardo de la Espriella en la elección de la presidencia del Senado, defendiendo el derecho legítimo de su partido a liderar el legislativo y denunciando una ruptura de las tradiciones democráticas. "Yo le pregunto hoy al gobierno es si realmente quieren que el partido Centro Democrático sea partido de gobierno".



El director del Centro Democrático cuestiona la interferencia del gobierno de Abelardo de la Espriella en la elección de la presidencia del Senado, defendiendo el derecho legítimo de su partido a liderar el legislativo y denunciando una ruptura de las tradiciones democráticas. Alejandro Ramelli: El presidente de la JEP analiza los desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz frente al nuevo gobierno, advirtiendo que cualquier intento de desfinanciamiento o reforma radical afectaría los derechos de las víctimas y violaría compromisos con la Corte Penal Internacional: "Si usted comienza a recortar, pues finalmente a quien está afectando es a las víctimas y a los comparecientes"

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