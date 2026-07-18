Sismos, puja por el Senado y retos de la JEP: El Radar, programa del 18 de julio de 2026

Actualizado: 18 de jul, 2026
En El Radar de este sábado 18 de julio de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo El programa aborda la expectativa por la gran final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, la alerta ambiental por incendios forestales en Norteamérica, la inminente instalación del nuevo Congreso y la fuerte puja política entre el abelardismo y el uribismo por el control del Senado, además de la respuesta humanitaria ante los terremotos en Venezuela.
- Juan Pablo Dos Santos: El atleta y conferencista venezolano detalla la alianza con la Fundación Cirec para el "Fondo Humanitario 77", iniciativa que busca dotar de prótesis a cerca de 400 personas, incluidos más de 120 niños, que sufrieron amputaciones tras los sismos en Venezuela."Es posible tener una vida plena, una vida feliz, a pesar de tener una discapacidad".
- Gabriel Vallejo: El director del Centro Democrático cuestiona la interferencia del gobierno de Abelardo de la Espriella en la elección de la presidencia del Senado, defendiendo el derecho legítimo de su partido a liderar el legislativo y denunciando una ruptura de las tradiciones democráticas."Yo le pregunto hoy al gobierno es si realmente quieren que el partido Centro Democrático sea partido de gobierno".
- Alejandro Ramelli: El presidente de la JEP analiza los desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz frente al nuevo gobierno, advirtiendo que cualquier intento de desfinanciamiento o reforma radical afectaría los derechos de las víctimas y violaría compromisos con la Corte Penal Internacional: "Si usted comienza a recortar, pues finalmente a quien está afectando es a las víctimas y a los comparecientes"
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