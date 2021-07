03 de julio de 2021 - En BLU Jeans, programa completo

Este sábado en En BLU Jeans, El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, contó cómo se vivirá la jornada de vacunación de este fin de semana en la capital del país

"Este sábado y domingo tendremos 300 puestos de vacunación, pero ya no solo para COVID sino que vamos hacer una 'vacunatón' y estaremos concentrados más que todo en rubéola y sarampión", dijo.

Escuche también en Orgullo País a Damaris Hernández, quien contó cómo ha vivido la reactivación económica por la pandemia en su emprendimiento ambiental ‘Ekovergel’.“La reactivación económica es lenta, pero estable. Antes de la pandemia teníamos los talleres y seminarios ciento por ciento presencial, pero cuando llegó esta novedad nos pasamos online. (…) El tema de los bloqueos nos frenó un poco y ahora hacemos solo envíos locales”, explicó.

En el tema central, escuche a la asesora de imagen Eliana Esquivel quien habló sobre la iconología de la imagen.

"Nuestro cerebro y nuestros sentidos hacen un escaneo cuando conocen a una persona y esos primeros siete segundos son como la primera impresión y el cerebro organiza de manera rápida que lo que se ve es lo que es, aunque después cambie", dijo.

Por último, Daniel Gallego Carmona, ciclista, contó cómo va a ser su recorrido hasta la Patagonia en bicicleta.

Toda la vida he estado con la bicicleta, es lo que me apasiona. Para hacer este viaje tiene que gustar mucho la bicicleta y por eso es algo que me motiva bastante", dijo.

Escuche el programa completo aquí: