¿Cómo encontrarle el lado positivo a los momentos de tristeza?

En Blu Jeans, el coach Andrés Jaramillo estuvo hablando de la tristeza. La tristeza es una emoción natural del ser humano que se debe aprender a gestionar en lugar de evitar o ignorar. Muchas veces, cuesta aceptar esta emoción y se tiende a tratar de evitarla a toda costa. Sin embargo, la tristeza tiene un propósito importante en nuestras vidas. Nos permite reflexionar, detenernos y prestar atención a nuestras emociones. Cuando experimentamos tristeza, es fundamental permitirnos sentirla y gestionarla de manera adecuada.

Intentar evitarla o negarla solo prolongará su duración y dificultará su procesamiento. Es normal sentirse triste en determinadas situaciones, como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o una decepción. La tristeza nos invita a detenernos, a reflexionar sobre lo que nos sucede y a buscar un propósito en nuestra vida. Es en estos momentos de tristeza donde solemos plantearnos preguntas importantes sobre quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos ir. Es una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida y crecer a nivel personal y emocional.

"Lo que pasa es que nosotros siempre que nos pasa algo que creemos que es malo y nos lleva a la tristeza, empezamos a decir porque a mí Dios no existe, porque esa persona tiene y yo no tengo porque le dieron el puesto, A mí no me lo dieron. O sea, siempre pensamos ¿por qué a mí, ¿por qué a mí? Y nosotros tenemos que cambiar ese por qué a mí? Por para qué me pasó a mí? Para qué? Para qué me pasó? Por qué? Qué si pasa? Obviamente, eso no es sencillo. Obviamente. Por eso lo entiende uno después de que ha llorado de que está en su introspección".

En la sociedad actual, a menudo se promueve la idea de que la felicidad constante es el objetivo a alcanzar. Sin embargo, esto no es realista ni saludable. La vida está llena de altibajos, y la tristeza forma parte de la experiencia humana. Aprender a gestionar nuestras emociones, incluida la tristeza, nos permite tener una visión más equilibrada de la realidad y aceptar que no todo puede ser perfecto. Para gestionar la tristeza, es importante buscar apoyo emocional. Hablar con un psicólogo, un coach o un amigo de confianza puede ayudarnos a procesar nuestra tristeza y encontrarle un sentido. También es fundamental conectar con nuestro propósito de vida, preguntarnos qué nos apasiona y qué queremos lograr en esta vida. Tener claridad sobre nuestros objetivos y valores nos permitirá darle un significado a nuestra tristeza y utilizarla como impulso para el cambio.

"Gestionar las aceras un poquito pequeñas es como no hablemos de la del miedo. Entonces no tenga miedo. Por ejemplo, yo hoy yo estaba preocupado, me tuve que preparar. Tenía miedo porque me da miedo. Hoy una entrevista. Sí, pero entonces cómo gestiono el miedo? Ah, pues duermo muy bien. Me preparé. Tengo aquí usted no se imagina. Tengo aquí como 50 libros como veinte hojas. Tengo temas, tengo todo por esas preguntas", dijo.

Debemos aprender a no confundir la tristeza con la infelicidad o el sufrimiento constante. La tristeza es una emoción pasajera que nos invita a reflexionar y nos ayuda a crecer. Es importante aprender a diferenciar entre la tristeza que surge de situaciones específicas y la depresión, que es una enfermedad mental grave. Si experimentamos tristeza prolongada o síntomas de depresión, es esencial buscar ayuda profesional.

Finalmente, la tristeza es una emoción natural y necesaria en nuestra vida. Aprender a gestionarla y encontrarle la belleza nos permite crecer y desarrollarnos a nivel emocional. No debemos tener miedo de la tristeza, sino más bien abrazarla y utilizarla como una herramienta para el crecimiento personal. En lugar de tratar de evitarla, debemos permitirnos sentirla y procesarla de manera saludable.

