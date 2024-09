Aprender a general dinero en esta era digital: En Blu Jeans, programa septiembre 15, 2024

El programa del domingo, 15 de septiembre del 2024 arrancó con la pregunta ¿Sabe usted cómo generar ingresos en la era digital?

En palabras para ‘Que no haga el oso’ con el profe Fernando Ávila, cómo escribir correctamente y las palabras curiosas.

En Les tengo una historia con María del Pilar Valencia se habló ‘Los envenenados’ y una decoradora de libros que busca libros que fueron impregnados con tinta tóxica y consejos para pasar más tiempos en los libros y no en las pantallas.

En el tema Central se habló de Aprender a manejar el dinero en la era digital

En La Máquina de la verdad se habló de la sexualidad en los jóvenes

En Les tengo un plan se habló de Pasto, como el epicentro de cocinas tradicionales de Iberoamérica

Además, se habló de las recomendaciones para no marearse al viajar.

En a quién no le ha pasado se habló sobre algunas situaciones incómodas, donde en ocasiones por respeto al otro no podemos expresar lo que sentimos

Y finalmente, En 'Oigan a mi tía' los temas musicales que escuchamos y cantamos mal.

