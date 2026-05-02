Claves para construir propósito y legado: En Blu Jeans, 2 de mayo de 2026

El programa del sábado, 2 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre JuanK Solarte-Mauro y Pili-Andrés, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Cafexcoop, trilladora de café vallecaucana, en lo más alto a nivel mundial.

se habló sobre Cafexcoop, trilladora de café vallecaucana, en lo más alto a nivel mundial. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre "Así aprendí a estar en paz ahora".

se reflexionó sobre "Así aprendí a estar en paz ahora". En el Tema Central, Edgar Ospina, rector de la Universidad Hispana de Mentoría, se refirió sobre La vida en propósito y legado.

Edgar Ospina, rector de la Universidad Hispana de Mentoría, se refirió sobre La vida en propósito y legado. En 'La maquina de la verdad', se habló sobre Willie Colón.

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