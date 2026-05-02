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Claves para construir propósito y legado: En Blu Jeans, 2 de mayo de 2026

En Blu Jeans del sábado, 2 de mayo de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

El programa del sábado, 2 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre JuanK Solarte-Mauro y Pili-Andrés, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Cafexcoop, trilladora de café vallecaucana, en lo más alto a nivel mundial.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre "Así aprendí a estar en paz ahora".
  • En el Tema Central, Edgar Ospina, rector de la Universidad Hispana de Mentoría, se refirió sobre La vida en propósito y legado.
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre Willie Colón.

Escuche el programa completo aquí:

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